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16 июня 2026, 14:46 Читати українською

Запечатана копия Super Mario Bros. стала самой дорогой игрой в истории

Запечатанная копия легендарной игры Super Mario Bros., выпущенной в 1985 году для консоли NES, стала самой дорогой видеоигрой в истории. На торгах Heritage Auctions 12 июня ее приобрели за рекордные $3 млн.

Запечатана копия Super Mario Bros. стала самой дорогой игрой в истории
Фото: Heritage Auctions

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Этот результат превзошел предыдущий мировой рекорд сразу на $1 миллион. Прошлую планку в $2 млн установили в 2021 году — и, что интересно, тогда с молотка ушел другой экземпляр этой же игры о приключениях Марио.

Динамика цен в этом сегменте коллекционирования впечатляет: в июле 2020 Heritage впервые зафиксировала рекорд для индустрии, продав копию Super Mario Bros. за $114 000. Менее чем за шесть лет стоимость раритета взлетела в 26 раз.

«Совершенно закономерно, что самая важная видеоигра в мире продемонстрировала самый выдающийся результат в истории этого рынка. Еще более впечатляющим это событие делает история самого экземпляра: всего несколько месяцев назад его обнаружили внутри нового комплекта консоли NES Control Deck. Фактически к картриджу никто не прикасался почти 40 лет», — заявил директор отдела видеоигр Heritage Auctions Эван Мейсингилл.

В чем уникальность этого лота

Такую астрономическую сумму покупатель выложил не просто за хорошую сохранность. Этот конкретный экземпляр имеет уникальную коллекционную деталь. Коробка запечатана фирменной глянцевой наклейкой-пломбой, а не привычной термоусадочной стретч-пленкой. Такую упаковку использовали исключительно во время короткого второго производственного тиража в начале 1986 года. Впоследствии индустрия полностью перешла на пленочный стандарт.

По данным Heritage, в мире известно лишь о трех упакованных копиях из этой специфической партии, и проданный лот является самым первым (самым ранним) из них.

Эксперты из авторитетной сертификационной компании Professional Sports Authenticator (PSA) присвоили картридж оценке 9.6 A++. Это один из самых высоких баллов сохранения, который когда-либо получали ретро-игры.

Приятным и несколько ироническим бонусом от аукционного дома стал оригинальный запечатанный комплект самой консоли NES. Организаторы добавили приставку в лот на всякий случай — вдруг новый владелец захочет сорвать с картриджа пломбу и просто поиграть.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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