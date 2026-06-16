Мошенники меняют тактику: какие ловушки ждут украинцев до конца года

В 2026 году финансовое мошенничество становится всё более технологичным, быстрым и персонализированным. Злоумышленники реже действуют «наобум» и чаще подстраивают свои сценарии под конкретного человека: его покупки, использование банковских сервисов, активность в соцсетях, объявления на маркетплейсах или даже круг общения. Об этом рассказала Анна Довгальская, заместитель председателя правления Глобус Банка.

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В чем опасность

По ее словам, главная опасность современного мошенничества заключается как в технических инструментах и средствах, так и в том, что мошенники все чаще заставляют клиента самостоятельно «делиться» данными о своей платежной карте, даже сообщая коды подтверждения операций.

«Новые реалии таковы, что большинство мошеннических схем основаны на искусной манипуляции сознанием. Из-за стресса, спешки, даже из-за обещаний какой-то неслыханной выгоды. По сути, злоумышленники „обезвреживают“ человека, играя на его страхах и слабостях. И именно такая искусная „игра“ блокирует критическое восприятие, позволяя принимать эмоциональные решения. Человек даже не задумывается, что самостоятельно назвал, например, код из SMS, перешел по сомнительной ссылке, ввел данные карты на фейковом сайте или перевел деньги якобы знакомому человеку», — отметила банкир.

Она напомнила, что по официальным данным Национального банка Украины, в 2025 году количество незаконных действий и мошеннических операций с платежными картами уменьшилось на 5% — до 256 тыс. операций. В то же время общая сумма убытков выросла почти на четверть — на 24%, до 1,4 млрд грн.

По мнению специалиста, для анализа уровня карточных преступлений важен еще один показатель — это средний размер одной незаконной операции. В 2025 году он увеличился на 30% и составил в среднем 5,5 тыс. грн против 4,2 тыс. грн в 2024 году.

«Снижение количества случаев не должно вводить в заблуждение. Наоборот: статистика свидетельствует, что мошенничество становится «дороже» для потерпевших.

Если раньше часть схем была массовой и менее прицельной, то сейчас злоумышленники все лучше готовятся, разрабатывают сценарии, подбирая 100-процентный подходящий момент, когда их схема сработает, и психологически давят на человека", — пояснила эксперт.

Что изменилось в поведении мошенников в первом полугодии 2026 года

По данным Анны Довгальской, в первом полугодии 2026 года ключевая тенденция заключалась в том, что карточные злоумышленники все чаще строили свои схемы не только вокруг попыток получить данные карты, но и вокруг психологического давления на клиента.

По ее словам, клиентам стоит быть особенно внимательными к сообщениям о «блокировке карты», «подозрительной операции», «социальной помощи», «компенсации», «новой выплате» или «срочной проверке данных». Такие сообщения часто содержат ссылки на поддельные страницы, которые могут имитировать сайты банков, государственных сервисов, маркетплейсов, служб доставки и т. д.

Особое внимание она советует обращать на покупки и продажи в интернете. Мошенники часто убеждают продавца перейти по ссылке «для получения оплаты» или покупателя — «для подтверждения доставки». На самом деле такие лишние «шаги» — это не что иное, как попытка собрать данные карты, пароли или коды подтверждения.

«Клиентам стоит всегда помнить о простом правиле: банк никогда не просит назвать PIN-код, CVV-код, пароль к интернет-банкингу или код из SMS. Если во время разговора вас торопят, пугают блокировкой счета или убеждают немедленно что-то подтвердить — это первый признак того, что вас планируют обмануть», — подчеркнула Анна Довгальская.

Самые распространенные схемы 2026 года: как они работают

Одной из наиболее активных схем остаются звонки якобы от службы безопасности банка. Человеку сообщают о «подозрительной операции», «попытке снять средства» или «необходимости срочно защитить счет». Далее мошенники пытаются получить данные карты, код подтверждения или заставить клиента самостоятельно перевести деньги на «безопасный счет».

Вторая распространенная схема — фишинг. Клиент получает сообщение со ссылкой на поддельную интернет-страницу, которая внешне очень похожа на официальный сайт банка, государственного учреждения, маркетплейса или службы доставки. После ввода реквизитов карты, логина, пароля или одноразового кода эти данные попадают к мошенникам.

Анна Довгальская напомнила о последнем громком случае: в начале июня граждане массово получали на электронную почту и через мессенджеры поддельные счета на оплату электроэнергии, якобы отправленные от имени Министерства энергетики Украины.

Третье направление — поддельные «выплаты» и «компенсации». Пользователю предлагают получить помощь, социальную выплату, возврат средств или бонус. Но для этого якобы нужно перейти по ссылке и «подтвердить карту». На самом деле цель одна — получить доступ к финансовым данным.

Четвертая группа схем связана с соцсетями и мессенджерами. Мошенники взламывают аккаунты знакомых и отправляют просьбы срочно перевести деньги. Часто такие сообщения выглядят подлинными, так как приходят от реального человека из списка контактов.

Также сохраняется риск SIM-swap (замены SIM-карты) — перехвата или перевыпуска финансового номера телефона. Это особенно опасно, если к номеру привязан мобильный банкинг, почта или другие финансовые сервисы.