К закрытию межбанка во вторник, 16 июня, курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и продаже, евро прибавил 5 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 16 июня
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Закрытие 16 июня
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Изменения
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44,82/44,85
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44,85/44,88
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3/3
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51,94/51,95
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51,99/52,02
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5/7
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,56−45,05 грн. Евро покупают за 51,60 грн, а продают за 52,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,90−44,90, евро — 52,14−52,28 грн.
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Источник: Минфин
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