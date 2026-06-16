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16 июня 2026, 12:26 Читати українською

Курс доллара более 51 грн и рост «минималки: что предусматривает Бюджетная декларация на 2027-2029 годы»

Камбин представил Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы, в которой заложено два сценария развития событий — в зависимости от хода войны. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram-канале.

Камбин представил Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы, в которой заложено два сценария развития событий — в зависимости от хода войны.

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Два сценария развития

Бюджетная декларация предусматривает два сценария развития событий: завершение войны и продолжение войны.

В базовом сценарии, который предусматривает завершение войны, инфляция в 2027 году составит 8,9%, а курс доллара на конец года ожидается на уровне 48,3 грн.

Приоритеты правительства

Министерство финансов определило ключевые приоритеты Бюджетной декларации на 2027−2029 годы. Основной акцент сделан на сохранении социальной поддержки граждан, повышении социальных стандартов и подготовке к новым вызовам в процессе восстановления страны.

В частности, планируется сохранить расходы, предусмотренные бюджетом 2026 года, включая финансирование программ скрининга, питания учащихся, оплату труда учителей и меры по демографическому развитию.

Также правительство планирует реализовывать новые государственные политики в зависимости от развития ситуации в сфере безопасности и экономики.

«Минималка» (по состоянию на 2026 год составляет 8 647 гривен)

  • в 2027 году — на 10,4%;
  • в 2028 году — на 8,7%;
  • в 2029 году — на 7,1%.

Прожиточный минимум (по состоянию на 2026 год составляет в Украине 3 328 гривен)

  • в 2027 году — на 10,9%;
  • в 2028 году — на 8,9%;
  • в 2029 году — на 7,1%.

В течение трех лет минимальная зарплата, по прогнозам, вырастет почти на 29%.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительство также обсуждает реформу оплаты труда.

Курс

Даже в оптимистичном сценарии правительство закладывает постепенное ослабление гривны. Среднегодовой курс доллара вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029 году.

К концу 2029 года доллар, по прогнозу правительства, будет стоить 51,5 грн.

Расходы бюджета

В следующем году Украина планирует увеличить заимствования. Рост государственного долга на конец 2026 года ожидается на уровне 106,1% ВВП, а в 2027 году — 113%.

Потребность Украины в международном финансировании в 2027 году составляет 2 трлн 134,5 млрд грн.

Речь идет о поддержке со стороны стран G7, Европейского Союза, Всемирного банка, Великобритании и МВФ, а также о гранте ЕС и кредите Великобритании, возврат которого будет осуществляться за счет замороженных российских активов.

Сокращение дефицита бюджета:

  • 18,5% ВВП в 2026 году;
  • 17,7% ВВП в 2027 году;
  • 11,1% ВВП в 2028 году;
  • 5,5% ВВП в 2029 году.

Расходы бюджета, по оценкам правительства, достигнут пика в 2027 году, после чего начнут снижаться:

  • 4,77 трлн грн в 2026 году;
  • 5,05 трлн грн в 2027 году;
  • 4,87 трлн грн в 2028 году;
  • 4,55 трлн грн в 2029 году.

Реальный ВВП вырастет

  • в 2026 году — на 2,6%;
  • в 2027 году — на 4,5%;
  • в 2028 году — на 5,3%;
  • в 2029 году — на 6,7%.

Номинальный ВВП за этот период должен вырасти с 10,1 трлн грн в 2026 году до почти 15 трлн грн в 2029 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Vell12
Vell12
16 июня 2026, 13:30
#
Курс долара «казковий», про курс євро остереглися написати…
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0
EconomistPetya
EconomistPetya
16 июня 2026, 15:10
#
Курс мягко говоря завышенный. После нашей победы к нам польются рекой репарации, на данный момент оценка примерно около 1 трлн долларов США. Фактически оркостан будет отстраивать и восстанавливать все и наполнять бюджет в течение следующих 20 лет (некоторые эксперты в Единых Новостях даже говорили про горизонт выплаты репараций в 50 лет), покрывая все нужды ВВП.
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