В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об имплементации европейского законодательства по роумингу. После его принятия Украина сможет присоединиться к единой роуминговой зоне с ЕС — Roam like at home. Что это значит, и как изменится стоимость звонков из Европы, рассказал в колонке для ЭП глава комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко. «Минфин» публикует ключевые тезисы.
Больше никакого роуминга? — Как изменятся мобильные тарифы для украинцев в Европе
Изменения позволят снизить расходы абонентов на связь во время путешествий по Европе. Кроме того, это немаловажный шаг для отраслевой евроинтеграции. Для Украины и ЕС процедура присоединения нашего государства к роуминговой зоне Европейского Союза — своеобразный пилотный проект.
Его успеваемость определит механизм получения режима внутреннего рынка с Евросоюзом для других секторов. То есть роуминг станет первопроходцем на пути к цифровому безвизу с ЕС.
После начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев были вынуждены искать убежища в странах ЕС. Важно было обеспечить их качественной и доступной связью, чтобы каждый мог связаться с родными в Украине или других странах Евросоюза.
Благодаря сотрудничеству Еврокомиссии и украинского телеком-регулятора НКЭК операторы ЕС и Украины подписали совместное заявление о доступном роуминге для украинских граждан в Евросоюзе. Благодаря этому более 3 миллионов украинских беженцев в ЕС могли звонить по доступным тарифам или бесплатно.
А уже в апреле этого года Украина и ЕС зафиксировали сроки и условия присоединения государства к роумингу со странами Евросоюза. И окончательно утвердили необходимые изменения в Соглашение об ассоциации. Так открыли путь для официального старта роуминга.
Сразу после этого украинская рабочая группа приступила к работе над законопроектом для имплементации европейского законодательства по роумингу.
Что изменит закон
Украинцы могут пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств Евросоюза в путешествиях продолжительностью до 4 месяцев. Поэтому, больше не придется платить дополнительные сборы за роуминг или тратить время на поиск более дешевых вариантов, чтобы оставаться на связи. К примеру, покупать местные SIM-карты.
Достаточно будет просто воспользоваться собственным номером телефона. Ситуации, когда списывают несколько тысяч гривен в день за пользование связью за рубежом, останутся в прошлом.
Кроме того, права потребителей будут защищены по правилам ЕС. Пользователей будут информировать о всех условиях услуг и изменении тарификации при превышении лимита использования роуминга. Это также исключит возможность неправомерного списания средств.
Не придется платить за связь больше и европейцам в Украине. Они также могут пользоваться домашними тарифами от своих операторов.
Совместная роуминговая зона также улучшит инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций. Ведь украинские компании будут работать по единым правилам с европейскими партнерами и благодаря этому обретут высокую степень доверия среди иностранных инвесторов.
Кроме того, это приблизит украинское законодательство к европейскому и создаст предпосылки для интеграции Украины к Единому цифровому рынку ЕС.
Какие есть проблемные вопросы и риски?
Сейчас действует совместное заявление украинских и европейских операторов о временном уменьшении стоимости связи. Это позволяет украинцам в Европе без ограничений пользоваться бесплатным роумингом. Однако, такая договоренность действительна только до апреля следующего года, после чего она будет продлена или остановлена. Если второе — то тарифы могут вырасти.
Присоединение Украины к единой роуминговой зоне с ЕС позволит частично компенсировать рост цен. Ведь в течение 4 месяцев пребывания в странах Евросоюза украинцы смогут пользоваться домашними тарифами и не переплачивать.
Если же находиться за границей более долгий период, придется платить за связь по рыночным тарифам. Это может повлиять на расходы временно проживающих в странах ЕС украинских переселенцев.
Принятие законопроекта также может привести к увеличению расходов украинских операторов. Ведь, чтобы отвечать европейским требованиям, им придется дорабатывать свои биллинговые системы, сделать дополнительное смс-информирование абонентов и вложить инвестиции в обновление бизнес-процессов.
Кроме того, доход украинских компаний может снизиться. Как результат, уменьшатся поступления в государственный бюджет. Ведь в странах ЕС сейчас находятся миллионы украинцев, в то время, как в Украине европейцев сравнительно немного. Из-за этого украинские операторы будут вынуждены платить европейским больше, чем те будут платить им.
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После принятия законопроекта в Парламенте Украина и ЕС проведут переговоры и определят, когда Roam like at home сможет заработать в нашем государстве. В ходе договоренностей, в частности, учтут потребность технически доработать сети украинских операторов.
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