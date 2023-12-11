Больше никакого роуминга? — Как изменятся мобильные тарифы для украинцев в Европе

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об имплементации европейского законодательства по роумингу. После его принятия Украина сможет присоединиться к единой роуминговой зоне с ЕС — Roam like at home. Что это значит, и как изменится стоимость звонков из Европы, рассказал в колонке для ЭП глава комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Изменения позволят снизить расходы абонентов на связь во время путешествий по Европе. Кроме того, это немаловажный шаг для отраслевой евроинтеграции. Для Украины и ЕС процедура присоединения нашего государства к роуминговой зоне Европейского Союза — своеобразный пилотный проект.

Его успеваемость определит механизм получения режима внутреннего рынка с Евросоюзом для других секторов. То есть роуминг станет первопроходцем на пути к цифровому безвизу с ЕС.

После начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев были вынуждены искать убежища в странах ЕС. Важно было обеспечить их качественной и доступной связью, чтобы каждый мог связаться с родными в Украине или других странах Евросоюза.

Благодаря сотрудничеству Еврокомиссии и украинского телеком-регулятора НКЭК операторы ЕС и Украины подписали совместное заявление о доступном роуминге для украинских граждан в Евросоюзе. Благодаря этому более 3 миллионов украинских беженцев в ЕС могли звонить по доступным тарифам или бесплатно.

А уже в апреле этого года Украина и ЕС зафиксировали сроки и условия присоединения государства к роумингу со странами Евросоюза. И окончательно утвердили необходимые изменения в Соглашение об ассоциации. Так открыли путь для официального старта роуминга.

Сразу после этого украинская рабочая группа приступила к работе над законопроектом для имплементации европейского законодательства по роумингу.

Что изменит закон

Украинцы могут пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств Евросоюза в путешествиях продолжительностью до 4 месяцев. Поэтому, больше не придется платить дополнительные сборы за роуминг или тратить время на поиск более дешевых вариантов, чтобы оставаться на связи. К примеру, покупать местные SIM-карты.

Достаточно будет просто воспользоваться собственным номером телефона. Ситуации, когда списывают несколько тысяч гривен в день за пользование связью за рубежом, останутся в прошлом.

Кроме того, права потребителей будут защищены по правилам ЕС. Пользователей будут информировать о всех условиях услуг и изменении тарификации при превышении лимита использования роуминга. Это также исключит возможность неправомерного списания средств.

Не придется платить за связь больше и европейцам в Украине. Они также могут пользоваться домашними тарифами от своих операторов.

Совместная роуминговая зона также улучшит инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций. Ведь украинские компании будут работать по единым правилам с европейскими партнерами и благодаря этому обретут высокую степень доверия среди иностранных инвесторов.

Кроме того, это приблизит украинское законодательство к европейскому и создаст предпосылки для интеграции Украины к Единому цифровому рынку ЕС.

Какие есть проблемные вопросы и риски?

Сейчас действует совместное заявление украинских и европейских операторов о временном уменьшении стоимости связи. Это позволяет украинцам в Европе без ограничений пользоваться бесплатным роумингом. Однако, такая договоренность действительна только до апреля следующего года, после чего она будет продлена или остановлена. Если второе — то тарифы могут вырасти.

Присоединение Украины к единой роуминговой зоне с ЕС позволит частично компенсировать рост цен. Ведь в течение 4 месяцев пребывания в странах Евросоюза украинцы смогут пользоваться домашними тарифами и не переплачивать.

Если же находиться за границей более долгий период, придется платить за связь по рыночным тарифам. Это может повлиять на расходы временно проживающих в странах ЕС украинских переселенцев.

Принятие законопроекта также может привести к увеличению расходов украинских операторов. Ведь, чтобы отвечать европейским требованиям, им придется дорабатывать свои биллинговые системы, сделать дополнительное смс-информирование абонентов и вложить инвестиции в обновление бизнес-процессов.

Кроме того, доход украинских компаний может снизиться. Как результат, уменьшатся поступления в государственный бюджет. Ведь в странах ЕС сейчас находятся миллионы украинцев, в то время, как в Украине европейцев сравнительно немного. Из-за этого украинские операторы будут вынуждены платить европейским больше, чем те будут платить им.

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После принятия законопроекта в Парламенте Украина и ЕС проведут переговоры и определят, когда Roam like at home сможет заработать в нашем государстве. В ходе договоренностей, в частности, учтут потребность технически доработать сети украинских операторов.