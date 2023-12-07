Три месяца недоразумений: как избежать проблем при уплате кредита наследником

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в ноябре. Им стал пользователь под ником vasal , рассказавший о проблеме с уплатой кредита родственника. Опыт нашего читателя может быть полезен и другим, и вот почему.

Пользователь под ником vasal сообщил, что в начале июля обратился в Sense Bank с заявлением о сторнации начисления процентов по кредитам погибшего члена семьи. Но через три месяца, когда автор отзыва снова приехал в то же отделение, оказалось, что проценты с момента смерти родственника до даты написания заявления не сторнированы и общая сумма задолженности не перечислена.

Разобраться в ситуации, почему так получилось, менеджер не смогла. Не удалось это и руководителю отделения.

«…она впоследствии тоже не могла найти мое заявление, еще и спросила у меня действительно ли я его писал… Как результат, больше часа проведено в отделении, обещание, что со мной когда-нибудь свяжутся, но какие гарантии, если так же мне обещали, что заявление рассмотрят и со мной свяжутся, через три месяца никто так меня и не набрал», — сомневается пользователь.

В банке признали, что ошибка произошла по вине финучреждения.

«Мы приносим свои извинения за задержку в решении вашего вопроса. Эта ситуация случилась из-за того, что обрабатывавший эту заявку сотрудник был уволен», — написала служба поддержки под отзывом пользователя.

Банк не стал на этот раз затягивать с решением и провел остановку начислений с даты смерти клиента.

«Штрафные санкции по кредитным договорам не были начислены. Также были сторнированы суммы по другому кредитному договору», — отметили сотрудники Sense Bank.

Наш читатель по итогу решения ситуации поблагодарил «Минфин» за привлечение внимания к проблеме, поскольку «никакие другие пути не помогли» и добавил, что отказывается от награды.

Что пояснил банк

Учитывая, что с подобной ситуацией, особенно во время войны, могут столкнуться и другие потребители финуслуг, «Минфин» обратился в Sense Bank с просьбой дать пошаговую инструкцию, как действовать родственникам погибшего, если у него остались незакрытые кредиты в банке.

В пресс-службе финучреждения сообщили, что прежде всего родственникам следует обратиться в поддержку чат/КЦ/видеочат для блокирования карт клиента и его учетной записи в приложение Sense Super App.

Следующий шаг — родственнику необходимо прийти в любое отделение банка и предоставить оригинал/нотариальную копию свидетельства о смерти или отправить по почте в адрес банка бумажную нотариальную копию свидетельства о смерти.

«До момента обработки запроса со стороны банка родственникам/наследникам рекомендовано обязательно погашать задолженность по кредитам погибшего во избежание увеличения просроченной задолженности», — подчеркнули в пресс-службе.

Время обработки банком клиентского обращения может составлять от 10 до 30 дней. Однако в банке отмечают, что всегда пытаются осуществлять оперативную обработку таких обращений в течение 10 дней. Однако в некоторых случаях, если есть потребность в дополнительных проверках, срок может быть продлен до 45 дней. Об этом клиента обязательно предупреждают.

Также банк акцентирует внимание еще на нескольких моментах, которые нужно знать родственникам умершего.

Если умерший клиент был застрахован, то рекомендуется обратиться в страховую компанию, которая сможет участвовать в урегулировании задолженности.

Если родственник отказался от наследства или не является наследником, обязанностей оплачивать долг у него нет.

Согласно ст. 1268 Гражданского кодекса Украины потенциальный наследник (родственник), постоянно проживавший вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается таким, что принял наследство, если он не заявил об отказе от него. Заявить об отказе можно у нотариуса в течение 6 месяцев со дня смерти клиента.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.