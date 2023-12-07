Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в ноябре. Им стал пользователь под ником vasal, рассказавший о проблеме с уплатой кредита родственника. Опыт нашего читателя может быть полезен и другим, и вот почему.
Три месяца недоразумений: как избежать проблем при уплате кредита наследником
Пользователь под ником vasal сообщил, что в начале июля обратился в Sense Bank с заявлением о сторнации начисления процентов по кредитам погибшего члена семьи. Но через три месяца, когда автор отзыва снова приехал в то же отделение, оказалось, что проценты с момента смерти родственника до даты написания заявления не сторнированы и общая сумма задолженности не перечислена.
Разобраться в ситуации, почему так получилось, менеджер не смогла. Не удалось это и руководителю отделения.
«…она впоследствии тоже не могла найти мое заявление, еще и спросила у меня действительно ли я его писал… Как результат, больше часа проведено в отделении, обещание, что со мной когда-нибудь свяжутся, но какие гарантии, если так же мне обещали, что заявление рассмотрят и со мной свяжутся, через три месяца никто так меня и не набрал», — сомневается пользователь.
В банке признали, что ошибка произошла по вине финучреждения.
«Мы приносим свои извинения за задержку в решении вашего вопроса. Эта ситуация случилась из-за того, что обрабатывавший эту заявку сотрудник был уволен», — написала служба поддержки под отзывом пользователя.
Банк не стал на этот раз затягивать с решением и провел остановку начислений с даты смерти клиента.
«Штрафные санкции по кредитным договорам не были начислены. Также были сторнированы суммы по другому кредитному договору», — отметили сотрудники Sense Bank.
Наш читатель по итогу решения ситуации поблагодарил «Минфин» за привлечение внимания к проблеме, поскольку «никакие другие пути не помогли» и добавил, что отказывается от награды.
Что пояснил банк
Учитывая, что с подобной ситуацией, особенно во время войны, могут столкнуться и другие потребители финуслуг, «Минфин» обратился в Sense Bank с просьбой дать пошаговую инструкцию, как действовать родственникам погибшего, если у него остались незакрытые кредиты в банке.
В пресс-службе финучреждения сообщили, что прежде всего родственникам следует обратиться в поддержку чат/КЦ/видеочат для блокирования карт клиента и его учетной записи в приложение Sense Super App.
Следующий шаг — родственнику необходимо прийти в любое отделение банка и предоставить оригинал/нотариальную копию свидетельства о смерти или отправить по почте в адрес банка бумажную нотариальную копию свидетельства о смерти.
«До момента обработки запроса со стороны банка родственникам/наследникам рекомендовано обязательно погашать задолженность по кредитам погибшего во избежание увеличения просроченной задолженности», — подчеркнули в пресс-службе.
Время обработки банком клиентского обращения может составлять от 10 до 30 дней. Однако в банке отмечают, что всегда пытаются осуществлять оперативную обработку таких обращений в течение 10 дней. Однако в некоторых случаях, если есть потребность в дополнительных проверках, срок может быть продлен до 45 дней. Об этом клиента обязательно предупреждают.
Также банк акцентирует внимание еще на нескольких моментах, которые нужно знать родственникам умершего.
- Если умерший клиент был застрахован, то рекомендуется обратиться в страховую компанию, которая сможет участвовать в урегулировании задолженности.
- Если родственник отказался от наследства или не является наследником, обязанностей оплачивать долг у него нет.
- Согласно ст. 1268 Гражданского кодекса Украины потенциальный наследник (родственник), постоянно проживавший вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается таким, что принял наследство, если он не заявил об отказе от него. Заявить об отказе можно у нотариуса в течение 6 месяцев со дня смерти клиента.
Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»
Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:
- Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
- Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.
- В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.
- Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.
Комментарии - 1
Та публікація більше заплутує, ніж прояснює законодавчу базу щодо подібних випадків і порядок дій по їх вирішенню.
По-перше, мова ведеться про загиблого спадкодавця. То це стосується лише загиблих? Чи все вирішується однаково і у тому випадку, коли спадкодавець помер з інших причин, як то кажуть, «природною» смертю?
По-друге, спадкоємцям рекомендують погашати заборгованість по кредитах. Але ж вони можуть не знати про існування кредитної заборгованості померлого. І що: тоді заборгованість зростатиме і не буде можливості цього опротестувати?