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28 ноября 2023, 15:45 Читати українською

Президент подписал закон о госбюджете на 2024 год: основные показатели

Президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2024 год. Об этом говорится на сайте Рады.

Президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2024 год.
Фото: depositphotos

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Основные показатели

  • Доходы в размере 1,768 трлн грн;
  • Расходы — 3,35 трлн грн;
  • Дефицит госбюджета — 1,57 трлн грн;
  • Внешние заимствования — $41 млрд;
  • Прогноз реального ВВП — 4,6%;
  • Прогноз по инфляции 10,8%;
  • Предположение о курсе гривны — в среднем за год 40,7 грн за доллар.

Бюджет-2024 также предусматривает минимальную зарплату в следующем году в размере 7100 грн, начиная с 1 января, 8000 грн — с 1 апреля, прожиточный минимум с 1 января на одного человека — 2920 грн/месяц.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Министерство финансов изменило курс гривны в проекте бюджета на 2024 год.

Министерство финансов заложило в бюджетные расчеты курс гривны в 38,6 грн. за $1 в госбюджет 2024 года. При этом в проекте документа к первому чтению используется курс на уровне 40,2 грн/$.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
godvinik
godvinik
29 ноября 2023, 13:14
#
Помощь еще не дали на погашение дыры в бюджете, как такое можно подписывать, это обман, профанации, фикция, этот бюджет не рабочий и невозможный.
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