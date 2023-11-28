Президент подписал закон о госбюджете на 2024 год: основные показатели

Президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2024 год. Об этом говорится на сайте Рады.

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Основные показатели

Доходы в размере 1,768 трлн грн;

Расходы — 3,35 трлн грн;

Дефицит госбюджета — 1,57 трлн грн;

Внешние заимствования — $41 млрд;

Прогноз реального ВВП — 4,6%;

Прогноз по инфляции 10,8%;

Предположение о курсе гривны — в среднем за год 40,7 грн за доллар.

Бюджет-2024 также предусматривает минимальную зарплату в следующем году в размере 7100 грн, начиная с 1 января, 8000 грн — с 1 апреля, прожиточный минимум с 1 января на одного человека — 2920 грн/месяц.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Министерство финансов изменило курс гривны в проекте бюджета на 2024 год.

Министерство финансов заложило в бюджетные расчеты курс гривны в 38,6 грн. за $1 в госбюджет 2024 года. При этом в проекте документа к первому чтению используется курс на уровне 40,2 грн/$.