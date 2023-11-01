ФРС может сохранить нынешние высокие ставки на следующем заседании — Bloomberg

Федеральная резервная система готова сохранить процентные ставки на уровне 22-летнего максимума на втором заседании, оставляя открытой возможность еще одного повышения уже в декабре, если экономический рост останется устойчивым. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ожидается, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке оставит ставки неизменными в диапазоне от 5,25% до 5,5%, уровня, который впервые был достигнут в июле.

Глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что руководство ФРС предпочло бы подождать с оценкой влияния предыдущих повышений ставок на экономику, поскольку они близятся к завершению своей кампании по повышению ставок.

Поскольку инфляция все еще значительно превышает целевой показатель комитета в 2%, а темпы экономического роста приближаются к двухлетнему максимуму, политики хотят оставить возможность еще раз повысить ставку.

«Это будет своего рода» ястребиная пауза. Экономика хорошо развивается, а инфляция еще не достигла целевого уровня. Они более-менее должны продолжать говорить, что нам, возможно, придется повысить ставки снова", — сказал старший экономист Jefferies LLC Томас Симонс.

Напомним

«Минфин» писал, что экономика США выросла в третьем квартале даже быстрее, чем ожидалось, благодаря сильным потребительским расходам, несмотря на более высокие процентные ставки, продолжающееся инфляционное давление и ряд других внутренних и глобальных проблем.