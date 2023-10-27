Нацбанк ввел в обращение памятную монету «Украинский язык» (фото)

Сегодня, 27 октября, в День украинской письменности и языка Национальный банк ввел в обращение серебряную памятную монету «Украинский язык». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Памятная монета «Украинский язык» изготовлена из серебра, имеет номинал 10 гривен. Ее тираж — до 5 тысяч штук. Она продолжает серию «Духовные сокровища Украины».

Аверс

На ее аверсе размещена стилизованная буква «Ї» с соловьем, символизирующая мелодичность и напевность украинского языка, в центре буквы — малый Государственный Герб Украины; на зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, ассоциативно напоминающего гнездо (как символ дома и оберег семьи).

Реверс

На реверсе монеты — стилизованная композиция, состоящая из букв украинского алфавита, в частности в композиции локальной позолотой выделены буквы Ґ, Ї, Є, І, которые выделяют украинский язык фонетически и графически среди других культур, которые используют кириллицу.

Среди фактурных букв композиции выделяются также буквы У, К, Р, А, Ї, Н, И, которые в сочетании со словами НАША МОВА образуют выражение «наша мова України». Элементы композиции реверса подчеркивают интеграцию языка в современные гаджеты, цифровые устройства, информационные сети.

Характеристики

Памятная монета «Украинский язык» номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы,

категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед»,

масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г,

диаметр — 38,6 мм.

Группа монеты — гладкая с углубленными надписями.

Элемент украшения монеты — локальная позолота (содержание золота в чистоте не менее 0,0002 г).

По словам НБУ, также в ноябре этого года планируется введение в обращение памятной монеты «Украинский язык» номиналом в 5 гривен с нейзильбера. Ожидаемый тираж — до 75 тысяч штук (в сувенирной упаковке).

Где купить

Купить серебряную памятную монету «Украинский язык» можно уже с 27 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 2 500 тысяч монет, первая тысяча монет будет доступна с первого дня продажи.

Кроме того, с ноября эта серебряная памятная монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Более подробную информацию о начале реализации и точках продаж можно узнать на их официальных сайтах.

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