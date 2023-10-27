Нацбанк ввел в обращение памятную монету «Украинский язык» (фото)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 октября 2023, 15:02 Читати українською

Нацбанк ввел в обращение памятную монету «Украинский язык» (фото)

Сегодня, 27 октября, в День украинской письменности и языка Национальный банк ввел в обращение серебряную памятную монету «Украинский язык». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сегодня, 27 октября, в День украинской письменности и языка Национальный банк ввел в обращение серебряную памятную монету «Украинский язык».
Фото: НБУ

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Памятная монета «Украинский язык» изготовлена из серебра, имеет номинал 10 гривен. Ее тираж — до 5 тысяч штук. Она продолжает серию «Духовные сокровища Украины».

Аверс

На ее аверсе размещена стилизованная буква «Ї» с соловьем, символизирующая мелодичность и напевность украинского языка, в центре буквы — малый Государственный Герб Украины; на зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, ассоциативно напоминающего гнездо (как символ дома и оберег семьи).

Реверс

На реверсе монеты — стилизованная композиция, состоящая из букв украинского алфавита, в частности в композиции локальной позолотой выделены буквы Ґ, Ї, Є, І, которые выделяют украинский язык фонетически и графически среди других культур, которые используют кириллицу.

Среди фактурных букв композиции выделяются также буквы У, К, Р, А, Ї, Н, И, которые в сочетании со словами НАША МОВА образуют выражение «наша мова України». Элементы композиции реверса подчеркивают интеграцию языка в современные гаджеты, цифровые устройства, информационные сети.

Характеристики

  • Памятная монета «Украинский язык» номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы,
  • категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед»,
  • масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г,
  • диаметр — 38,6 мм.
  • Группа монеты — гладкая с углубленными надписями.
  • Элемент украшения монеты — локальная позолота (содержание золота в чистоте не менее 0,0002 г).

По словам НБУ, также в ноябре этого года планируется введение в обращение памятной монеты «Украинский язык» номиналом в 5 гривен с нейзильбера. Ожидаемый тираж — до 75 тысяч штук (в сувенирной упаковке).

Где купить

Купить серебряную памятную монету «Украинский язык» можно уже с 27 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 2 500 тысяч монет, первая тысяча монет будет доступна с первого дня продажи.

Кроме того, с ноября эта серебряная памятная монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Более подробную информацию о начале реализации и точках продаж можно узнать на их официальных сайтах.

Приглашаем на самую большую конференцию об инвестициях от Минфин — «Жить на проценты». Это уникальный шанс изучить тайны инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы, а также возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном. Присоединяйся к нам по этой ссылке!

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами