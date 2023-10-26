«Налоговый ад»: правда ли в Украине одна из самых плохих налоговых систем в мире

«Налоговый ад» — так описало Украину малоизвестное аргентино-американское исследовательское учреждение The 1841 Foundation в рейтинге Tax Hells 2023. Исследование The 1841 Foundation вчера разошлось по украинским новостным сайтам, хотя опубликовано было еще 19 октября. Действительно ли украинскую налоговую систему можно назвать «адом», разбирался Forbes.ua. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Верить ли рейтингу

Рейтинг Tax Hells выходит только во второй раз. В обеих редакциях Украины среди антигероев. В прошлом году, когда рейтинг базировался на данных 2020 года, их было 12. Сейчас, на основе показателей 2021 года, — 13. Оба раза в первой тройке оказались Беларусь, Аргентина и Венесуэла. Самые лучшие системы — в Ирландии, Швейцарии и Люксембурге.

К подлинности этого исследования есть вопросы.

Во-первых, сравнительно небольшое количество оцениваемых стран — 80, в то время как в мире их около 200, — говорит специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман. В списке действительно нет стран Азии и Африки. Поэтому попасть в перечень экономик со статусом «налогового ада» проще. Для этого страна должна набрать, по крайней мере, восемь баллов по методологии The 1841 Foundation.

«Есть куда более важные рейтинги, например, от The Heritage Foundation и The Fraser Institute, где оценивается 160−170 стран, — говорит Гетман. — В лидерах там Америка и Европа, в хвосте — Африка. Мы — между ними. Это не хорошо, но и не ужасно».

Во-вторых, собственно, методология. Она основывается на данных МВФ и Всемирного банка и учитывает количественные и качественные параметры. На финальный результат они влияют в соотношении 60%/40%. Но некоторые из них, такие как инфляция, госдолг, политическая стабильность или верховенство права, непосредственно не являются характеристиками именно налоговой системы.

С чем в Украине самая плохая ситуация

Проблема № 1 — пространство для разного толкования законодательства по усмотрению представителей государства. Самый плохой пример — система администрирования НДС, — считает Гетман. Сама система электронного администрирования НДС неплохая, но проблема у бизнеса возникает со СМКОР. «Около 40% предпринимателей в год сталкиваются с блокированием налоговых накладных или попадают в рисковый статус, — говорит Гетман. — Тратятся десятки часов и пачки бумаги, чтобы решить эти проблемы».

Проблема № 2 — ставки. В первую очередь, речь идет о нагрузке на фонд оплаты труда.

Уровень налогов, даже без учета ЕСВ, достигает 36%. «Из-за этого у нас 20% рабочей силы работает в тени, а еще 16% — получают зарплаты в конвертах», — отмечает Владимир Дубровский.

Также в Украине несправедливая система налога с доходов физических лиц, — считает бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов. Работник на минимальной зарплате платит налог по той же ставке, что и высокооплачиваемые сотрудники, — объясняет он.

Проблема № 3 — институциональная способность налоговой и таможни. ГНС собирает налоги со значительной коррупционной и административной нагрузкой, — говорит Дубровский. По всем опросам бизнеса, в пятерку самых коррупционных органов всегда попадают налоговая и таможня, — добавляет Гетман. «Это рассадники коррупции, которые пользуются этими всеми [приведенными выше] недостатками», — говорит он.

Верланов также считает серьезной проблемой наличие большого количества ФОП в Украине. Налогоплательщиков — юрлиц в Украине более 1 млн, плательщиков НДС из них около 200 тыс. Наряду с этим существует около 2 млн ФОП на упрощенной системе налогообложения, — напоминает он.

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«По моему мнению, существование таких „параллельных“ миров значительно замедляет отечественную экономику, с точки зрения корпоративного развития, — говорит экс-глава ГНС. — ФОП редко становятся компаниями, тогда как компании часто используют ФОП».