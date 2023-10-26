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26 октября 2023, 15:00 Читати українською

«Налоговый ад»: правда ли в Украине одна из самых плохих налоговых систем в мире

«Налоговый ад» — так описало Украину малоизвестное аргентино-американское исследовательское учреждение The 1841 Foundation в рейтинге Tax Hells 2023. Исследование The 1841 Foundation вчера разошлось по украинским новостным сайтам, хотя опубликовано было еще 19 октября. Действительно ли украинскую налоговую систему можно назвать «адом», разбирался Forbes.ua. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

В этом месяце было опубликовано исследование The 1841 Foundation по эффективности налоговых систем.

Верить ли рейтингу

Рейтинг Tax Hells выходит только во второй раз. В обеих редакциях Украины среди антигероев. В прошлом году, когда рейтинг базировался на данных 2020 года, их было 12. Сейчас, на основе показателей 2021 года, — 13. Оба раза в первой тройке оказались Беларусь, Аргентина и Венесуэла. Самые лучшие системы — в Ирландии, Швейцарии и Люксембурге.

К подлинности этого исследования есть вопросы.

Во-первых, сравнительно небольшое количество оцениваемых стран — 80, в то время как в мире их около 200, — говорит специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман. В списке действительно нет стран Азии и Африки. Поэтому попасть в перечень экономик со статусом «налогового ада» проще. Для этого страна должна набрать, по крайней мере, восемь баллов по методологии The 1841 Foundation.

«Есть куда более важные рейтинги, например, от The Heritage Foundation и The Fraser Institute, где оценивается 160−170 стран, — говорит Гетман. — В лидерах там Америка и Европа, в хвосте — Африка. Мы — между ними. Это не хорошо, но и не ужасно».

Во-вторых, собственно, методология. Она основывается на данных МВФ и Всемирного банка и учитывает количественные и качественные параметры. На финальный результат они влияют в соотношении 60%/40%. Но некоторые из них, такие как инфляция, госдолг, политическая стабильность или верховенство права, непосредственно не являются характеристиками именно налоговой системы.

С чем в Украине самая плохая ситуация

Проблема № 1 — пространство для разного толкования законодательства по усмотрению представителей государства. Самый плохой пример — система администрирования НДС, — считает Гетман. Сама система электронного администрирования НДС неплохая, но проблема у бизнеса возникает со СМКОР. «Около 40% предпринимателей в год сталкиваются с блокированием налоговых накладных или попадают в рисковый статус, — говорит Гетман. — Тратятся десятки часов и пачки бумаги, чтобы решить эти проблемы».

Проблема № 2 — ставки. В первую очередь, речь идет о нагрузке на фонд оплаты труда.

Уровень налогов, даже без учета ЕСВ, достигает 36%. «Из-за этого у нас 20% рабочей силы работает в тени, а еще 16% — получают зарплаты в конвертах», — отмечает Владимир Дубровский.

Также в Украине несправедливая система налога с доходов физических лиц, — считает бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов. Работник на минимальной зарплате платит налог по той же ставке, что и высокооплачиваемые сотрудники, — объясняет он.

Проблема № 3 — институциональная способность налоговой и таможни. ГНС собирает налоги со значительной коррупционной и административной нагрузкой, — говорит Дубровский. По всем опросам бизнеса, в пятерку самых коррупционных органов всегда попадают налоговая и таможня, — добавляет Гетман. «Это рассадники коррупции, которые пользуются этими всеми [приведенными выше] недостатками», — говорит он.

Верланов также считает серьезной проблемой наличие большого количества ФОП в Украине. Налогоплательщиков — юрлиц в Украине более 1 млн, плательщиков НДС из них около 200 тыс. Наряду с этим существует около 2 млн ФОП на упрощенной системе налогообложения, — напоминает он.

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«По моему мнению, существование таких „параллельных“ миров значительно замедляет отечественную экономику, с точки зрения корпоративного развития, — говорит экс-глава ГНС. — ФОП редко становятся компаниями, тогда как компании часто используют ФОП».

Источник: Минфин
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Комментарии - 11

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+45
stas12345
stas12345
26 октября 2023, 21:15
#
Как по мне налоговая система, как и все аспекты жизни, постоянно усложняется, делает бизнес нерентабельным и даже отбивает желание ведения бизнеса.

Следствием становится то, что намного выгоднее просто пойти в гос органы и там «строить карьеру»
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
27 октября 2023, 9:28
#
И попасть под новый закон про ПЕП ?
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0
Три літри
Три літри
27 октября 2023, 11:23
#
Щоб стати ПЕП треба пройти багато сходинок.
+
0
brigadirius
brigadirius
27 октября 2023, 10:11
#
Ну так тінь працює значно простіше. Якщо не платник ПДВ, то віддаєш в середньому 3 відсотки з обороту Щипачу, якщо платник ПДВ, то 10 відсотків. І ніхто тебе не чіпає.
+
+15
SkeptikUA
SkeptikUA
27 октября 2023, 13:13
#
Тут згадують ФОПів, yarg я вкликаю тебе =)
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0
Три літри
Три літри
27 октября 2023, 13:22
#
Верланов також вважає серйозною проблемою наявність великої кількості ФОП в Україні.

Верланов це і є тий загодковий МВФ який вимагає від нас пожиттевого фінмона для ПЕПів?
Це повідомлення буде відновлюватись доки в тебе кнопка в клаві не продавиться.
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0
mantis05
mantis05
27 октября 2023, 14:32
#
Почему-то не вспоминают что та же 3 группа ФОП, платит 5% от оборота, а не от прибыли. В то же время ТОВ, платят 18% от прибыли, а не оборота, и при этом имеют право на налоговые вычеты. Я до сих пор удивлён, что у нас все фоп3 не стали ТОВ: там можно по губам налоговой водить как хочешь.
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0
SkeptikUA
SkeptikUA
27 октября 2023, 16:47
#
Можна, але тоді великі накладні витрати на грамотного бухгалтера, який буде «водити по губах», тому більшості ФОПам простіше заплатити 5% з обороту.
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0
mantis05
mantis05
27 октября 2023, 17:07
#
Хз, 1к евро буху нормальному, и экономии в разы больше. У меня даже машина на юр лицо записана)
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0
SkeptikUA
SkeptikUA
27 октября 2023, 19:49
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А багато ви знаєте ФОПів що мають оборот 20к євро в місцяць, щоб їм було вигідно платити 1к євро «нормальному буху» замість 5%?
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0
mantis05
mantis05
27 октября 2023, 22:04
#
В этом и прикол: деньги, которые должны были идти как налоги- у буха как зп остается, ну и ништяки сверху, как рыбное место
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