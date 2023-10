Индекс Big Tech Китая упал до рекордного минимума

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Падение Big Tech Китая

Индекс Star 50 в понедельник упал на 1,9%, а акции производителей микросхем ASR Microelectronics Co. и Loongson Technology Corp. упали минимум на 5%.

В целом на технологическом рынке Китая идут распродажи на фоне борьбы со слабым экономическим ростом и падением экспорта из-за высоких мировых процентных ставок, влияющих на спрос.

Индекс Hang Seng Tech, который также отслеживает акции китайских компаний, с начала года упал на 11,3%.

Больше всего тормозит развитие технологий страны недостаток ликвидности и сохранение текущих оценок акций соответствующих компаний. Помимо этого, на компании из списка Star 50, такие, как Trina Solar Co., Jinko Solar Co. и GoodWe Technologies Co., влияет ухудшение перспективы экспорта возобновляемых источников энергии, так как недавнее расследование Европейского Союза по китайским субсидиям на электромобили может обойтись в $7 млрд компаниям страны, занимающимся поставками автомобилей и фургонов.

Падение индекса Shanghai Composite ниже ключевого уровня 3000 пунктов также привело к распродажам и выкупу активов клиентами.