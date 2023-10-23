ФРС включила режим тишины: кто будет определять настроение на фондовом рынке США на этой неделе

Очередная волатильная неделя для рынка акции завершилась падением индекса S&P 500 на 2,4%. Продолжается развитие кризиса и военного конфликта в Израиле, завершилась месячная экспирация опционов, доходность 10-летних облигаций США превысила 5%. Более подробно о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

ФРС снова испортила настроение инвесторам

Начало недели было оптимистичным: прошлые выходные не были отмечены эскалацией на Ближнем Востоке (наземная операция Израиля в Секторе Газы), а потому акции отреагировали ростом. Однако, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на Экономическом форуме в среду развернуло тренд, и акции закрыли неделю падением.

Пауэлл снова намекнул, что ставки будут оставаться высокими долго, ведь экономика активно растет. Реакция рынка свидетельствует, что инвесторы боятся ошибки ФРС в интерпретации положения США в экономическом цикле и что регулятор, в итоге, «задушит» экономику высокими ставками.

В частности, об этом свидетельствует и реакция рынка долгосрочных облигаций США: доходности 30-летних облигаций закрепляются на уровне 5%, 10-летние также достигли этого важного психологического уровня в пятницу, однако, здесь появились покупатели, в результате чего доходность снизилась до 4,93%.

Рост доходности создает давление на рынок акций, поскольку облигации США являются эталоном безрисковых инструментов: если сейчас есть возможность закрепить доходность на уровне 4,9−5% на следующие 10 лет, то акции (бизнес) должны давать гораздо более высокую доходность. Кроме того, если правительство США занимает средства под 5%, то бизнес, соответственно, будет занимать под еще больший процент, что создает давление на маржинальность.

Также в пятницу прошла месячная экспирация опционов на акции, фонды на индексные фьючерсы. Большой объем ставок на падение (покупка Put-опционов) оказывала давление на цены, в результате чего в пятницу рынки широким фронтом пришли к локальным минимумам. Однако, на данный момент есть множество технических индикаторов, которые свидетельствуют о перепроданности, кроме того: исчез «потолок» из Put-опционов, который создавал давление.

Взлеты и падения недели

Дальнейший тренд будут определять квартальные отчеты, сезон публикаций которых уже начался. Лидерами и аутсайдерами среди индивидуальных акций индекса S&P 500 за прошедшую неделю были именно отчитывавшиеся компании:

Компания Тикер Результат через неделю Netflix NFLX 12,73% AT&T T 7,1% Abbott ABT 6,5% Tesla TSLA -15,58% United Airlines UAL -9,38% Blackstone BX -9,04%

Netflix отчитался о приросте подписчиков, который существенно выше ожиданий: за квартал аудитория сервиса увеличилась на 8,8 млн человек. Попытка компании преодолеть «лазейку» с передачей паролей приносит свои плоды. Кроме того, компания объявила о намерении повысить стоимость тарифов: ставки по двум тарифным планам в США вырастут на 15−20%, также будут повышены цены в Великобритании и Франции.

Стоит отметить, что накануне отчета акции были достаточно перепроданы, ведь на бизнес компании шло давление со стороны страйков актеров и продюсеров в Голливуде, что для Netflix выражалось в росте стоимости контента. Повышением тарифов компании перекрывает этот риск.

Результаты AT&T за третий квартал свидетельствуют о том, что телекоммуникационная компания увеличила темпы роста числа абонентов и улучшила генерирование свободного потока денежных средств на фоне устойчивого роста прибыли. Компания ожидает получить $16,5 млрд свободного денежного потока в 2023 году, по сравнению с предыдущим прогнозом в $16 млрд.

Данный показатель находился в центре внимания, поскольку капитальные издержки продолжают расти. В прошлом году компания потратила рекордные $24 млрд и заявила, что ожидает вложить столько же в строительство своих сетей 5G и оптоволоконных сетей в этом году. Более высокие расходы «съедают» уровень свободного денежного потока, ограничивая способность компаний выплачивать дивиденды.

Компания Abbott, производитель широкого спектра препаратов, диагностических систем и других фармацевтических продуктов, отчиталась о прибыли в третьем квартале в размере $1,14 на акцию при доходе $10,1 млрд. Аналитики ожидали $1,10 на акцию при доходе в $9,82 млрд.

Продажи несколько упали, по сравнению с предыдущим годом, больше всего (на 33% с 2022 года) упал доход от диагностического сегмента, мировые продажи наборов для тестирования на Covid-19 составили $305 млн, по сравнению с $1,67 млрд в прошлом году.

Однако, продажи компании в сегментах питания, известных фармацевтических препаратов и медицинских устройств выросли, по сравнению с предыдущим годом.

Tesla отчиталась о прибыли на акцию в $0,66, а маржа валовой прибыли автомобильного производства, за исключением регулятивных кредитных продаж, составила 16,3%. Аналитики ожидали большей прибыли — в $0,7, и маржу — около 17,5%.

Снижение цен на автомобили привело к снижению рентабельности. Текущее состояние экономики усложняет продажи автомобилей, о чем СЕО компании Илон Маск несколько раз упоминал во время телефонной конференции. «Меня беспокоит среда высоких процентных ставок, в которой мы находимся, — сказал он. — Подавляющее большинство людей, которые покупают автомобиль, ориентируются на ежемесячный платеж, который продолжает расти».

United Airlines отчиталась о спаде дохода от грузовых перевозок: с начала года компания выручила $1,1 млрд, что на 35,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Результаты соответствуют показателям рынка грузовых авиаперевозок, на котором общие объемы упали на 8−10% с марта 2022 года и достигли дна в конце лета. Большую часть года цены на авиаперевозки были на 40−50% ниже, чем в прошлом году. Сдерживают восстановление растущие цены на топливо.

Blackstone — один из крупнейших фондов недвижимости в мире (под управлением — $1,01 трлн активов) — не смог превзойти ожидания по прибыли. Компания отчиталась о прибыли в $1,21 млрд, или $0,94 на акцию, при прогнозах в $1,01 на акцию. Потенциальные новые покупатели не решаются заключать сделки, поскольку долговые расходы растут, а частные инвестиционные компании удерживают активы, а не продают их на шатком рынке.

Прибыль Blackstone, связанная с комиссиями, упала на 5%, поскольку компания получала меньше денег от перечисления сделок. Сумма денег, используемая Blackstone для новых сделок, упала на 60%. «Существует неопределенность по ставкам и инфляции, — сказал в интервью президент Blackstone Джон Грей. — Все это способствует созданию среды неопределенности, что уменьшает объемы транзакций».

Самые важные события этой недели

В целом, сезон отчетов начался неоднозначно. На этой неделе мы увидим первые отчеты крупнейших технологических корпораций: во вторник после закрытия рынка отчитываются Microsoft, Google, Visa. В среду вечером — Facebook, в четверг — Amazon. Именно отчеты крупнейших корпораций, которые «держат» широкие индексы на своих плечах, смогут задать тенденцию в следующем месяце.

Также с понедельника начинается «режим тишины» для спикеров ФРС, ведь до следующего заседания (1 ноября) остается менее 10 дней. Так что инвесторы могут быть уверены, что выступления чиновников не смогут повлиять на ход рыночных событий — по крайней мере, следующие несколько дней.

Нет и запланированных выпусков существенных макроданных: только в четверг-пятницу традиционный блок данных, связанных с ВВП и показателями потребления.

В четверг перед открытием рынка, в 15:30 по Киеву, будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за 3 квартал в первом чтении, ожидается рост +4,1% в годовом исчислении.

В пятницу выйдут данные по персональному доходу и расходам (personal income/spending), где ожидается +0,4% и +0,5% соответственно.