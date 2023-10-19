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19 октября 2023, 17:56 Читати українською

Банкиры прогнозируют снижение НБУ учетной ставки 26 октября

Представители украинских банков ожидают, что Национальный банк Украины 26 октября снизит учетную ставку на 2 процентных пункта — с 20% до 18% годовых. Такой прогноз банкиры высказали на пресс-конференции Ассоциации украинских банков, передает «Интерфакс-Украина» .

Представители украинских банков ожидают, что Национальный банк Украины 26 октября снизит учетную ставку на 2 процентных пункта — с 20% до 18% годовых.

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Ожидание банкиров

«Мы ожидаем, что ставка будет снижаться… Думаем, что примерно где-то на 2% она еще может снизиться», — отметил заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев.

Его мнение о снижении ставки разделяет глава правления Альтбанка Надежда Воробьева, отмечая наличие оснований для этого.

В их числе она назвала снижение инфляции до 7,1%, международные резервы $39,7 млрд и их прогноз $38,3 млрд на конец года, а также курс 36,45 грн/$1.

«Я думаю, что 26 октября будет снижение примерно на 2%», — сказала она.

Воробьева считает, что Нацбанк будет осторожно действовать с учетом возможного влияния учетной ставки на курс и инфляцию.

«Если сделать резкое снижение процентной ставки… те деньги, которые были привлечены банками на 3−6 месяцев, станут невыгодными для банков… Оттока не будет, но банки будут на этом терять и предлагать более дешевые депозиты. Это может привести к того, что люди будут хотеть купить валюту, то есть появится спрос на валюту», — пояснила председатель правления Альтбанка.

Председатель правления Идея Банка Михаил Власенко также ожидает снижения учетной ставки на 2 п.п. — до 18%, он поддержал мнение коллег о необходимости возобновления кредитования и населения, и малого и среднего бизнеса.

В своем прогнозе Власенко ориентировался на ранее анонсированную регулятором информацию о снижении учетной ставки до 16−18% к концу этого года, что в свою очередь будет зависеть от макроэкономических показателей и курсовой стабильности.

«По моему мнению, это ближе к 18%, потому что слишком стремительное снижение учетной ставки, особенно в этот период — ноябрь-декабрь, в условиях также чувствительности валютного рынка, значительного профицита гривневой ликвидности, могут усилить риски и повлиять на курсовую стабильность, на уровень инфляции», — объяснил он свое мнение.

Председатель правления Рада Банка Андрей Григель также присоединился к прогнозу о снижении учетной ставки на ближайшем заседании НБУ на 2 п.п. — до 18%, обосновав его отсутствием давления на гривну и рисков девальвации.

Читайте: Нацбанк снизил учетную ставку до 22%

По мнению главы Рада Банка, после снижения на ближайшем заседании Нацбанк затем сохранит новую ставку до конца года.

«Зная философию Национального банка, я никогда не видел, чтобы они совершали резкие движения в конце года. В основном они выпускают массу нормативных документов, чтобы банки работали над этим, но не решение по ставкам», — отметил Григель.

Он добавил, что фактор военных рисков, которые невозможно предусмотреть, остается важным при принятии Нацбанком своих решений.

Президент АУБ Андрей Дубас также ожидает снижения учетной ставки до 18% в конце октября без дальнейшего понижения до конца года.

В то же время, Бабаев из Правэкс Банка предполагает дальнейшее снижение ставки еще на 1 п.п. к концу текущего года.

Источник: Минфин
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