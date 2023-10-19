Уважаемый читатель!
Новости компаний
19 октября 2023, 9:00 Читати українською
Теперь страхование авто Каско от Colonnade будет покрывать военные риски
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии - 2
Так, а сенс тоді який?
На відміну від звичайної ДТП коли шкода дійсно може бути у пошкоджені лише однієї деталі пошкодження від військових дій дуже часто ведуть або до значного пошкодження, або взагалі до знищення автомобіля коли відновлення вже не можливе. Виключенням може бути хіба що одиночний постріл з автомата, не хотів би я стикнутись з таким дешевим варіантом перебуваючи в цей час в машині.
За запропонований ліміт знищену автівку не відновиш, та на відновлення скла (найбільше випадків саме зі склом) або заміну пробитих уламками деталей — має вистачити.