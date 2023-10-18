«Узкие места» бюджета: где Украина может взять дополнительные средства на финансирование армии

Самая большая статья расходов в следующем году — оборона и безопасность страны. На нее в проекте бюджета-2024 заложено 1,69 трлн грн. Откуда украинские чиновники и парламентарии планируют брать средства, и на какие дополнительные источники финансирования стоит обратить внимание, The Page рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ. «Минфин» выбрал главное.

Следующий год для Украины снова будет очень тяжелым. Не только с военной точки зрения, но и в финансовых вопросах. Мы все увидели проект Государственного бюджета на 2024 год, в котором западные партнеры финансируют практически все гражданские расходы. А за счет украинских налогоплательщиков финансируются силы обороны Украины. С другой стороны, в мире набирают силу голоса о необходимости уменьшения поддержки нашей страны. Мы видим дискуссии между американскими политиками, «холодным душем» стали итоги выборов в Словакии, где победила пророссийская партия. Именно поэтому украинские чиновники и парламентарии должны уже сейчас задуматься над организацией государственных финансов и фискальной политики таким образом, чтобы бизнес эффективно и добровольно платил налоги, необходимые для устойчивости государства.​

Как формируется наш бюджет: пример 2022 года

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в 2022 году в общий фонд государственного бюджета поступило 1 491,1 млрд грн.

Конечные потребители и наемные работники, то есть население, уплатили в бюджет и внебюджетные фонды (транзитом, посредством бизнеса):

налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров — 253,0 млрд грн;

налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров — 213,9 млрд грн (собрано 298,5 млрд, возмещено — 84,6 млрд грн);

налог на доходы физических лиц и военный сбор — 148,4 млрд грн;

акцизный налог — 78,9 млрд грн;

ввозную и вывозную пошлины — 21,0 млрд грн.

поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в 2022 году составили 425,3 млрд грн.

Суммарно — 1 140 млрд грн, или 76% от совокупных поступлений.

При этом бизнес напрямую уплатил:

налог на прибыль предприятий — 117,0 млрд грн;

рентную плату за пользование недрами — 81,0 млрд грн.

Совокупно 198 млрд грн, или 13%.

Сумма заимствований составила 1,2 трлн грн, из них 400 млрд дал НБУ.

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«Узкие места» бюджета

Во всей этой калькуляции бюджетного процесса поражает цифра рентных доходов бюджета в размере 81 млрд грн, или чуть больше $2 млрд.

Даже в условиях войны — это мизерная сумма. Кстати, до войны она была почти такой же, разве что долларовый эквивалент был больше.

При этом, в эту строку доходов государственного бюджета входит плата за все государственные природные ресурсы (железная и марганцевая руды, нефть, природный газ и газовый конденсат, титан, уран, плата за использование водными и лесными ресурсами, радиочастотами).

Доход средней горной компании где-то в Швеции будет примерно на таком же уровне. Значит, что-то не так в «датском королевстве».

Нужно что-то менять, потому что природные и минеральные ресурсы — это то, что Украина может предложить миру. Конечно, с учетом логистических сложностей, следует признать определенные ограничения для увеличения экспорта и, соответственно, добычи продуктов, из которых платится рента.

Но известны примеры, когда для улучшения ситуации достаточно лишь политических, организационных и менеджерских решений.

Негативный пример — остановка спецразрешений добывающих компаний, владельцы которых попали под санкции. По факту, из-за недальновидного механизма, компании полностью останавливаются. Хотя могли бы работать и платить налоги, в частности, рентные платежи.

Среди положительных примеров — «Укрнафта», которая за август этого года уплатила более 17% всех налоговых поступлений по рентной плате за пользование недрами.

Это 736 млн грн из общих 4,2 млрд грн. «Укрнафта» вообще во время войны начала платить больше налогов, чем до войны. Так, в августе компания уплатила 2,077 млрд грн налога на прибыль за второй квартал 2023 года.

А общие поступления по этому налогу от всех украинских предприятий по данным Министерства финансов за этот период составили 30,9 млрд грн.

И совершенно верно отмечает директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий: «сумма, уплаченная „Укрнафтой“, составляет 6,7% от подобных поступлений».

Основная причина здесь — в смене выгодоприобретателя, или, как говорят юристы, конечного бенефициара.

До войны «Укрнафта» находилась под олигархическим управлением, и секретом полишинеля было то, что конечным бенефициаром компании все считали Игоря Коломойского.

А сейчас компания вернулась под эффективное управление государства.

Причем это было сделано без долгосрочного и мучительного трансформирования системы корпоративного управления, как в некоторых других компаниях.

То есть здесь ключевыми являются два фактора — государственное управление критически важными активами и настройка эффективного менеджмента.

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Краткое заключение

Нужно искать подобные «узкие места» и «расширять» их для увеличения поступлений в бюджеты всех уровней. Но это должен быть не налоговый террор, а взаимовыгодное сотрудничество государства и бизнеса, по результатам которого первое получит дополнительные ресурсы для приближения победы, а вторые — комфортные условия ведения бизнеса, которые позволят масштабироваться, развиваться и выходить на новые рынки.

И все вместе должны понимать, что, даже при наличии длительной поддержки со стороны стран запада, нельзя стоять на месте. Нужно улучшать свои оборонные возможности, уменьшать зависимость от партнеров и увеличивать собственную субъектность. Только так удастся построить и отстроить сильное Государство, основой которого станет мощная экономика с локальным бизнесом.