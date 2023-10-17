По программе «єВідновлення» на жилищные компенсации украинцам, чье жилье пострадало от обстрелов, направлено 4,4 млрд грн. Об этом в телеграм-канале написал Премьер-министр Денис Шмыгаль.
По программе «єВідновлення» уже направлено 4,4 миллиарда — Шмыгаль
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Возмещение
По его словам, на возмещение поврежденного имущества подано более 50 тыс. заявок. Больше всего в Харьковской, Киевской и Николаевской областях. В виде компенсации люди уже получили 1,5 млрд грн.
Читайте: єВідновлення: украинцы получили 1,5 миллиарда гривен на ремонт поврежденного жилья
Разрушенное жилье
Также 4,3 тысячи заявок уже поступило по разрушенному жилью. В Дии продолжается генерация жилищных сертификатов, за которые пострадавшие смогут приобрести новое жилье. С ноября эти сертификаты можно будет использовать.
Верховная Рада приняла закон о возмещении тем, кто сделал ремонты за свой счет. Ожидаем, что выплаты начнутся с 2024 года.
Источник: Минфин
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