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16 октября 2023, 14:53 Читати українською

єВідновлення: украинцы получили 1,5 миллиарда гривен на ремонт поврежденного жилья

Около 50 тысяч украинцев подали заявления о получении средств на ремонт жилья по программе єВідновлення, 19,3 тысячи из них получили выплаты на сумму 1,5 млрд грн. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Около 50 тысяч украинцев подали заявления о получении средств на ремонт жилья по программе єВідновлення, 19,3 тысячи из них получили выплаты на сумму 1,5 млрд грн.

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«єВідновлення — одна из самых сложных услуг, которую мы запустили. Человек подает заявление в „Дии“, параллельно происходит проверка данных по многим реестрам. Далее информация обрабатывается, хранится, логируется с электронной подписью. Это целая цифровая экосистема от Реестра поврежденного и разрушенного имущества до возможности подать заявление через Дию. В общей сложности уже 50 тысяч украинцев подали заявления о получении средств на ремонт жилья. 19,3 тысячи из них получили выплаты на сумму 1,5 млрд грн. Также есть 4,2 тысячи заявлений о получении компенсации за разрушенное имущество», — отметил Федоров.

Читайте: Украинцам выплатили почти 1,5 миллиарда по программе «Восстановление»

Вице-премьер-министр подчеркнул, что команда Минцифры постоянно работает над тем, чтобы улучшить и упростить получение услуг, а также анализирует, что следует изменить в законодательстве, чтобы украинцы получали еще более удобные сервисы, а все процессы были понятны и прозрачны.

По информации пресс-службы, в целом цифровизация строительства началась еще в 2019 году и показала антикоррупционный эффект.

Благодаря внедрению е-системы в сфере строительства государство экономит 3 млрд. ежегодно. Чтобы усовершенствовать цифровизацию сферы строительства, вместе с Мининфраструктуры разработали законопроект 5655. Он улучшает хорошо зарекомендовавшие себя цифровые сервисы.

Источник: Минфин
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