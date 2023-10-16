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16 октября 2023, 12:30 Читати українською

Без интернета и мобилок: Минцифры рассказало о сценариях блекаутов

Несмотря на работу по подготовке к зиме, в этом году Минцифры все же ожидает трудностей со связью и интернетом. При этом самая плохая ситуация может быть в Киеве. Почему сохраняются риски, и как подготовиться к отключениям света, liga.net рассказал директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Несмотря на работу по подготовке к зиме, в этом году Минцифры все же ожидает трудностей со связью и интернетом.

Сколько операторы купили аккумуляторов

Украинский рынок интернет-провайдеров самый свободный: как в Европе, так и в мире, — говорит Юрий Мацик, — и это является одним из условий, при которых он устойчив. До полномасштабной войны в Украине было более 6 000 операторов связи. Сейчас, из-за новых условий ведения бизнеса во время войны, перерегистрированных операторов, по новому закону, — до 3 000.

В прошлом году была отменена пошлина на ввоз генераторов, аккумуляторов и других альтернативных источников генерации. Отмена проработала до весны 2023 года, и это дало многим операторам возможность сделать закупки и провести ремонт. Многие операторы поняли, что старые генераторы и аккумуляторы, которые были на балансе, не использовались. Они выходили из строя из-за частых обесточиваний и перенагрузок.

По состоянию на данный момент большинство игроков рынка уже закупили новые аккумуляторы, которые быстрее заряжаются, и более мощные генераторы. Интернет-провайдеры, по данным Минцифры, уже купили более 500 генераторов мощностью до 900 кВт, а также более 40 000 аккумуляторных батарей, до конца года в планах закупить еще 35 000. Ранее использовались кислотные аккумуляторы, а сейчас рынок переходит на литиевые, с быстрым зарядкой — для этого нужно всего несколько часов.

У мобильных операторов несколько иная ситуация, — отмечает Мацик. Три крупных оператора закупили около 5 000 генераторов и «фактически поддерживают этим сеть».

Что будет с интернетом

В прошлом году Президент Зеленский подписал указ о том, что все операторы должны поддерживать рабочими сети в течение 72 часов без электроэнергии. В дополнение к этому Госспецсвязи к 1 сентября 2023 разработало требования по устойчивости сетей.

«Магистральные операторы эту норму выполняют, распределительные сети эту норму почти выполняют. Фиксированная сеть во время веерных отключений будет работать у половины абонентов, их которых предпочтение тем, кто получает услугу по технологии PON (passive optical network — пассивная оптическая сеть), которая работает в случае отключений электроэнергии. Основные игроки рынка обязуются развивать именно эту устойчивую к обесточиванию технологию», — объясняет Мацик.

На сегодняшний день только у 37% абонентов фиксированных сетей есть подключение к интернет-сетям на базе PON, которые устойчивы к длительным обесточиваниям, — говорит Мацик, — это средний показатель по Украине.

«37% — это много или мало? В Киевской, Ровенской, Тернопольской областях это около 60%, а вот в Киеве — 9% — это критическая ситуация. С чем это связано? В насыщении старыми технологиями, которые не поддерживают PON», — объясняет специалист. Сейчас, по его словам, Минцифра активно общается с киевскими операторами с просьбой более активно развивать сети, некоторые уже планируют обновление и активно принимают заявки на подключение новых сетей. В целом, прирост абонентов PON в Украине за прошлый год составил 28%.

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Несмотря на готовность телеком-рынка, в Минцифры советуют каждому гражданину подготовиться к возможным обесточиваниям, чтобы оставаться на связи. Первое, что следует сделать, — обеспечить дом интернетом, устойчивым к длительным обесточиваниям. «Для этого уточните у вашего провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети (xPON). Если нет, найдите ближайшего к вам провайдера, который это сделал, — и подайте заявку на подключение», — объясняет собеседник. Следующий шаг — купить павербанк или другой источник бесперебойного питания для Wi-Fi-роутера.

Источник: Минфин
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