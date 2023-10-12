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12 октября 2023, 17:01 Читати українською

Starlink заработает на обычных смартфонах

SpaceX запустила новый сайт, посвященный продвижению будущего сервиса Starlink Direct to Cell для мобильных телефонов. Об этом сообщает PCMag.

SpaceX запустила новый сайт, посвященный продвижению будущего сервиса Starlink Direct to Cell для мобильных телефонов.
Фото: freepik.com

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«Бесперебойный доступ к текстовым, голосовым сообщениям и данным для телефонов LTE по всему миру», — говорится в сообщении.

Direct to Cell

Direct to Cell будет конкурировать с аналогичными услугами от AST SpaceMobile и Apple, позволяя передавать сигнал 4G LTE со спутников на стандартные смартфоны без необходимости дополнительного оборудования или специального программного обеспечения.

Система будет использовать спутниковую сеть Starlink на орбите Земли. Новый сервис позволит пользователям обычных смартфонов с поддержкой 4G LTE отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также передавать файлы непосредственно через спутники.

Когда заработает услуга

SpaceX планирует запустить сервис для передачи текстовых сообщений через спутник в следующем году. Затем в 2025 году компания планирует запустить голосовую и текстовую связь. В 2025 году эта же система будет поддерживать сотовую связь с IoT-устройствами.

Читайте также: Украинцы платят за Starlink больше, чем вся Европа вместе — Федиенко

Но прежде, чем SpaceX официально запустит сервис, компания должна получить разрешение Федеральной комиссии по связи США.

Следует отметить, что стремление SpaceX создать спутниковую сотовую связь столкнулось с оппозицией со стороны крупного оператора Dish Network и партнера Apple — компании Globalstar.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
matroskin
matroskin
12 октября 2023, 17:08
#
Ідея звісно гарна, але враховуючи нещодавні події, думаю будуть зроблені висновки що до недопущення зосередження глобального зв'язку в руках однієї людини.
Та й є великі сумніви, що до «звичайного телефону», як не як до найближчого супутника мінімум 500 км.
+
0
gorobezus
gorobezus
12 октября 2023, 17:28
#
Там все упирается в чувствительность приемника, как на телефоне, так и на спутнике, и, соответственно, мощность передатчика. Смогут склепать на спутник приемник который сможет принять сигнал с телефона - будет интернет, не смогут — не будет.
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0
matroskin
matroskin
12 октября 2023, 17:34
#
Навряд чи це можливо передавати сигнал від аккумулятора 3,6В на 500 км.
Думаю буде щось типу побутового супутникового інтернету. В телефон надо буде ввести VPN Starlink який буде платним, і тоді запит по звичайному інету що є в телефоні, а відповідь з Starlink супутника.
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0
mlp711141
mlp711141
12 октября 2023, 17:27
#
Мне кажется, что это будет «грандиозный провал грандиозного проекта», как это было с Iridium, когда они хотели запустить низкоорбитальный GlobalGSM…
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