Starlink заработает на обычных смартфонах

SpaceX запустила новый сайт , посвященный продвижению будущего сервиса Starlink Direct to Cell для мобильных телефонов. Об этом сообщает PCMag.

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«Бесперебойный доступ к текстовым, голосовым сообщениям и данным для телефонов LTE по всему миру», — говорится в сообщении.

Direct to Cell

Direct to Cell будет конкурировать с аналогичными услугами от AST SpaceMobile и Apple, позволяя передавать сигнал 4G LTE со спутников на стандартные смартфоны без необходимости дополнительного оборудования или специального программного обеспечения.

Система будет использовать спутниковую сеть Starlink на орбите Земли. Новый сервис позволит пользователям обычных смартфонов с поддержкой 4G LTE отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также передавать файлы непосредственно через спутники.

Когда заработает услуга

SpaceX планирует запустить сервис для передачи текстовых сообщений через спутник в следующем году. Затем в 2025 году компания планирует запустить голосовую и текстовую связь. В 2025 году эта же система будет поддерживать сотовую связь с IoT-устройствами.

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Но прежде, чем SpaceX официально запустит сервис, компания должна получить разрешение Федеральной комиссии по связи США.

Следует отметить, что стремление SpaceX создать спутниковую сотовую связь столкнулось с оппозицией со стороны крупного оператора Dish Network и партнера Apple — компании Globalstar.