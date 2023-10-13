Увеличение налогов и ползарплаты после войны: чего ожидать в 2024 году

Чтобы выполнить обязательства перед МВФ, Украине придется усилить фискальную составляющую — собирать больше пошлин и налогов. Что это значит для украинцев, FM Галичина рассказала член комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина. «Минфин» выбрал главное.

У нас ожиданий на 2024 год не так уж много. Об этом говорил министр финансов с трибуны парламента. Его обращения к парламентариям базировались на том, что 2024 будет очень сложным и мы будем очень ограничены в финансовой поддержке.

Первые заявления, которые мы услышали [от МВФ] о необходимости обеспечивать себя собственными поступлениями в большей степени, чем сегодня, — это «звоночек» для того, чтобы мы подумали и снова вернулись к теме, какую же экономику, в какой структуре мы будем восстанавливать. Ибо то, что сейчас происходит, просто идет «по накатанной». А время изменилось, поэтому приоритеты должны быть изменены.

Какие статьи порежут, если не будет хватать денег

Все средства, которые [в бюджете] направлены на сектор безопасности и обороны — это 99% собственных поступлений, которые мы собираем за год налоговых и неналоговых платежей. А другую сторону жизнедеятельности Украины государство обеспечивает за счет заимствований. Такой уникальной ситуации не было ни в одной стране мира.

Если у нас будет меньше помощи на 10−20%, нам именно на такую сумму придется уменьшить социальные выплаты, оплату бюджетникам и тем, кто зависит от бюджетных выплат. Сейчас в этом проблема и именно к этому мы должны готовиться.

Но почему мы сейчас откровенно не говорим об этом с обществом? У нас нет возможности больше «вытащить» из экономики, это совершенно очевидно. Если нет больше, где взять собственных поступлений, то их будет столько, сколько нам нужно на сектор безопасности и обороны. И снижать эту цифру нельзя.

Кто и сколько заплатит

Что касается каждого гражданина, который платит налог на доходы физических лиц, платит местные платежи на землю, на недвижимость, я пока не видела тенденции по повышению ставок налогов.

Если говорить о юридических лицах, то здесь нужно разграничить. Меня волнует, что МВФ очень настаивает на возвращении проверок — документальных и плановых. У нас сейчас все те, кто платит налоги, вернулись к деятельности. И преимущественно, на самом деле, 95% налогов в полных объемах они платят добровольно.

Нет прямой корреляции между возобновлением проверок и получением большего количества налогов.

Что происходит с бизнесом

Правильно ли понимает МВФ возможности повышения налогов и усиления налогового давления? Выдержит ли это украинский бизнес в сегодняшних условиях? Я сомневаюсь.

Сейчас весь бизнес страдает от того, что на них давят и правоохранительные органы, и налоговая. Любые притеснения бизнеса сказываются на ценах, возможностях и покупательной способности.

Мы видели статистику, что ряд предприятий не могут повышать заработную плату и выплачивать ее. И эта тенденция не в лучшую сторону двигается, а в худшую.

Но если на бизнес давить, то он тем более не будет развиваться. Потому что по разным причинам часть бизнеса просто исчезнет.

Что нужно сделать

Сейчас всех волнует один вопрос: какая программа у правительства, чтобы дать возможность бизнесу снова развернуть свою деятельность уже в больших масштабах?

Ну и, конечно, коррупция. Прямо из бюджета сегодня разворовывают средства. Это приведет к тому, что страна будет ограничена в финансировании извне. А выжить за свой счет мы не сможем.

У нас есть большая проблема с таможней. На таможне до сих пор «сидят» многие правоохранительные органы, которые, конечно, не дают таможенной службе выполнять свои функции. И поступления в бюджет могут быть гораздо больше, если кто-нибудь обратит на это внимание и не будут присутствовать правоохранительные органы в зонах таможенного контроля. Часть о таможне меня беспокоит больше всего, потому что государство действительно мало делает для того, чтобы таможенные платежи в полной мере поступали в бюджет.

Когда говорят, что добавили расходов к концу года, потому что уволили некоторых работников из бюджетных учреждений и им должны выплатить компенсации за увольнение, я искренне удивляюсь, как можно деньги направить на компенсации.

Нужно принять изменения о том, что все компенсации украинцы, уволенные из бюджетных учреждений, получают после войны. Нельзя так легкомысленно относиться, потому что этот популизм приведет к тому, что у нас будет уменьшено финансирование. И однажды надо будет сказать, что мы сегодня будем получать 50% заработной платы, а остальные 50% получим через несколько лет после войны.

Нас заставляют повышать налоги или более жестко обращаться с бизнесом. Здесь просто нужна адекватная сбалансированная экономическая, налоговая и таможенная политика для того, чтобы мы готовились и думали более глобально, чем до сегодняшнего времени.