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12 октября 2023, 10:05 Читати українською

Рынки растут, а с Microsoft потребовали налогов на $29 млрд: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos

Фондовые индексы США выросли в среду

S&P 500 прибавил 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,7%, а индекс Dow Jones вырос на 0,2%.

Уолл-Стрит сохраняет оптимистичный настрой, ожидая завершения цикла роста процентных ставок в США, несмотря на то, что последние данные по инфляции в стране оказались хуже прогнозов.

По итогам сентября индекс цен производителей (PPI) показал месячное увеличение на 0,5% против ожидаемого экспертами роста в 0,3%. В годовом исчислении PPI растет на 2,2%.

Между тем сегодня инвесторы будут внимательно следить за отчетом по индексу потребительских цен в США (CPI), который сможет дать больше подсказок относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского регулятора.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 0,9%, японский Nikkei прибавил 1,6%, южнокорейский Kospi и сингапурский STI подорожали на 0,9%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,8% и 1,9% соответственно.

Все из-за растущих ожиданий инвесторов относительно того, что процентные ставки в США достигли своего пика.

Microsoft должна $29 млрд налогами

Компания получила соответствующее уведомление от налоговых органов США.

Требование по уплате налогов относится к прибыли в период с 2004 по 2013 год.

В Microsoft отмечают, что компания ранее частично уже оплатила налоги за указанный период, однако соответствующие платежи не отражены в Налоговом управлении США.

В связи с этим Microsoft собирается оспорить требование по уплате налогов на сумму около $29 млрд в суде.

Государственный фонд Китая покупает акции крупнейших китайских банков

Китайский суверенный фонд благосостояния Central Huijin Investment увеличил свою долю в четырех крупнейших банках страны с целью восстановить доверие к фондовому рынку Китая.

На этом фоне по итогам вчерашних торгов акции Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank выросли более чем на 2%.

Ранее доверие инвесторов к фондовым рынкам Китая было подорвано кризисом в китайском секторе недвижимости и слабым экономическим ростом страны.

Между тем в этом году индекс CSI 300 (индекс голубых фишек фондовых бирж материкового Китая) упал почти на 5%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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yarg
yarg
12 октября 2023, 10:51
#
«Microsoft винна $29 млрд податками
Компанія одержала відповідне повідомлення від податкових органів США.
Вимога щодо сплати податків відноситься до прибутку в період з 2004 по 2013 рік.»

а що ж таке ? все ж було по закону… Ніхто ж не забороняв продавати ПО через ірландські офшори…
«Какиіє аснавания для астановкі ???» верещать наші «Сашкі-депутатікі»

А все тому , що в світі дивляться на операції не по формі , а по суті.
так , іноді з великим запізненням. Світ не ідеальний…
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