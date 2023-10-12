Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Рынки растут, а с Microsoft потребовали налогов на $29 млрд: что нужно знать утром
Фондовые индексы США выросли в среду
S&P 500 прибавил 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,7%, а индекс Dow Jones вырос на 0,2%.
Уолл-Стрит сохраняет оптимистичный настрой, ожидая завершения цикла роста процентных ставок в США, несмотря на то, что последние данные по инфляции в стране оказались хуже прогнозов.
По итогам сентября индекс цен производителей (PPI) показал месячное увеличение на 0,5% против ожидаемого экспертами роста в 0,3%. В годовом исчислении PPI растет на 2,2%.
Между тем сегодня инвесторы будут внимательно следить за отчетом по индексу потребительских цен в США (CPI), который сможет дать больше подсказок относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского регулятора.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 0,9%, японский Nikkei прибавил 1,6%, южнокорейский Kospi и сингапурский STI подорожали на 0,9%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,8% и 1,9% соответственно.
Все из-за растущих ожиданий инвесторов относительно того, что процентные ставки в США достигли своего пика.
Microsoft должна $29 млрд налогами
Компания получила соответствующее уведомление от налоговых органов США.
Требование по уплате налогов относится к прибыли в период с 2004 по 2013 год.
В Microsoft отмечают, что компания ранее частично уже оплатила налоги за указанный период, однако соответствующие платежи не отражены в Налоговом управлении США.
В связи с этим Microsoft собирается оспорить требование по уплате налогов на сумму около $29 млрд в суде.
Государственный фонд Китая покупает акции крупнейших китайских банков
Китайский суверенный фонд благосостояния Central Huijin Investment увеличил свою долю в четырех крупнейших банках страны с целью восстановить доверие к фондовому рынку Китая.
На этом фоне по итогам вчерашних торгов акции Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank выросли более чем на 2%.
Ранее доверие инвесторов к фондовым рынкам Китая было подорвано кризисом в китайском секторе недвижимости и слабым экономическим ростом страны.
Между тем в этом году индекс CSI 300 (индекс голубых фишек фондовых бирж материкового Китая) упал почти на 5%.
Комментарии - 1
Компанія одержала відповідне повідомлення від податкових органів США.
Вимога щодо сплати податків відноситься до прибутку в період з 2004 по 2013 рік.»
а що ж таке ? все ж було по закону… Ніхто ж не забороняв продавати ПО через ірландські офшори…
«Какиіє аснавания для астановкі ???» верещать наші «Сашкі-депутатікі»
А все тому , що в світі дивляться на операції не по формі , а по суті.
так , іноді з великим запізненням. Світ не ідеальний…