Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам Укрбудинвестбанка

Что известно

«С 11 октября 2023 года Фонд гарантирования начинает возмещение средств вкладчикам АО „Укрстройинвестбанк“ по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания. Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вкладчикам АО «Укрбудинвестбанк» возмещаются средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 сентября 2023 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 7 сентября 2023 года.

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Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.

Напомним

5 октября Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «Украинский строительно-инвестиционный банк».

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре ликвидации АО «Укрстройинвестбанк» сроком на три года, с 6 октября 2023 года по 5 октября 2026 года включительно.