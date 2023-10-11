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11 октября 2023, 8:56 Читати українською

Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам Укрбудинвестбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 11 октября 2023 начинает возмещение средств вкладчикам АО «Украинский строительно-инвестиционный банк» («Укрбудинвестбанк»). Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 11 октября 2023 начинает возмещение средств вкладчикам АО «Украинский строительно-инвестиционный банк» («Укрбудинвестбанк»).
Фото: depositphotos

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Что известно

«С 11 октября 2023 года Фонд гарантирования начинает возмещение средств вкладчикам АО „Укрстройинвестбанк“ по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания. Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вкладчикам АО «Укрбудинвестбанк» возмещаются средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 сентября 2023 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 7 сентября 2023 года.

Читайте: НБУ отнес Укрстройинвестбанк в категорию неплатежеспособных

Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.

Напомним

5 октября Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «Украинский строительно-инвестиционный банк».

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре ликвидации АО «Укрстройинвестбанк» сроком на три года, с 6 октября 2023 года по 5 октября 2026 года включительно.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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