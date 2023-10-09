Налоговые проверки, сверхприбыль банков и госдолг: чего хочет от нас МВФ

О том, как Украина выполняет взятые перед МВФ обязательства, что поможет увеличить доходы бюджета, почему важно выполнить структурные маяки и готовы ли кредиторы списать нам долги, НВ рассказали глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей и заместитель директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан. «Минфин» выбрал главное.

Как Украина выполняет «домашние задания» от МВФ

Если говорить о количественных параметрах, то по состоянию на конец июня все они были выполнены. Остаются вопросы по структурным маякам. Их четыре:

Необходимо принять новый устав Оператора газотранспортной системы. Законодательно должен быть решен вопрос восстановления налоговых проверок бизнеса. Это важно, с точки зрения фискальной компоненты и усиления государственного управления. Должен быть разработан концепт улучшения мониторинга программы льготной ипотеки «5−7−9» и недопущения негативных последствий для финансового сектора в результате ее реализации.

Почему борьба с коррупцией — среди главных задач

Еще один пункт — должны быть внесены изменения в закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма. Важно, чтобы закон действительно полностью соответствовал установкам FATF. И здесь очень важно обеспечить риск-ориентированный подход. Вопрос относительно публично значимых персон (PEP) должен быть решен. САП должна получить большую институциональную автономию.

Задача борьбы с коррупцией лежит не только в программе Украины, которую поддерживает МВФ, но и в ее обязательствах перед другими партнерами. Прогресс в этой области очень важен, если Украина рассчитывает на продолжение получения внешних ресурсов на восстановление.

Также это очень важно, если Украина планирует привлекать иностранные инвестиции. Потому что иностранные инвесторы хотели бы быть уверенными, что правила игры одинаковы для всех — и для них, и для местных игроков.

Мы заметили, что общественное мнение именно по этому вопросу интенсифицировалось в последние дни и недели, когда началось публичное обсуждение возвращения к открытым декларациям. По всем критериям, это очень важный вопрос повестки дня, и я могу сказать, что с нашей стороны мы будем следить за прогрессом в борьбе с коррупцией.

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Как будем сводить дебет с кредитом

Мы оцениваем устойчивость долга, анализируя совокупные фискальные потребности в финансировании на соответствующий период после завершения программы. Такие потребности являются суммой объема бюджетного дефицита и возврата основной суммы долга. Для того, чтобы гарантировать устойчивость долговой ситуации после окончания программы, такие агрегированные финансовые потребности должны составлять от 8 до 9% ВВП в среднем на период от 2028 до 2033 года.

Объяснение этому следующее. Для ресурсного обеспечения долговой нагрузки по завершению программы необходимо привести финансовые потребности Украины в такое соответствие, чтобы она могла и рефинансировать свой долг в последующие периоды, и иметь достаточно средств на социальные нужды и расходы развития.

Долговая ситуация Украины является устойчивой, учитывая перспективу. Наш вывод опирается на четыре основополагающих предположения, это пакет из четырех пунктов, который обеспечивает устойчивость долговой ситуации.

Обязательство властей Украины придерживаться взвешенной фискальной позиции. Обязательство доноров продолжать поддерживать Украину на концессионных началах. Некоторые официальные доноры согласились на то, что до конца программы они не будут требовать возврата своего долга. Обязательство украинских властей реструктуризировать внешний коммерческий долг.

В планах у правительства реструктуризировать в первой половине 2024 года свой внешний коммерческий долг — чтобы публичный долг оставался на постоянном уровне.

Что касается проекта бюджета на 2024 год, который уже подан на рассмотрение парламента: важно, чтобы бюджет в его окончательном варианте отвечал всем целям, которые в рамках программы установила Украина.

Кроме того, бюджет должен соответствовать тем параметрам устойчивости долга и имеющимся финансам, которые могут быть мобилизованы для обеспечения всех этих задач.

До конца этого года власти планируют запустить так называемую Национальную стратегию доходов. Все понимают: со временем и постепенно международная поддержка Украины будет уменьшаться, поэтому Украине нужно развивать собственные внутренние ресурсы для самофинансирования. Это надо учитывать, потому что, в частности, после окончания войны будут расти потребности на финансирование социальных расходов. Поэтому власти надо сосредоточиться на усилении возможностей собирать доходы — как налоговые, так и таможенные.

Относительно налога на сверхприбыли банков, речь идет о том, чтобы разработать такой закон, который бы сделал возможным генерировать доходы на временной основе, при этом не нанося вреда финансовой стабильности. Поэтому это — первоочередная задача для Министерства финансов, которое несет за это ответственность в правительстве, в консультациях с Национальным банком.

Спишут ли нам долги

По Уставу Соглашений МВФ мы не имеем права отменять или списывать долги. Но, что МВФ может делать — предоставлять определенное послабление по обслуживанию займов бедным и уязвимым странам, которые оказались в сложной ситуации.

Способность МВФ предложить такую передышку в обслуживании долга перед Фондом зависит от наличия донорских грантов, направленных на возврат этих займов.

Например, у нас есть такой фонд, который называется Фонд ограничения и преодоления последствий катастроф (CCRF). Средства фонда использовались во время пандемии для помощи 29 странам, которые оказались в трудной ситуации.

Фонд работает следующим образом: МВФ привлекает донорские гранты в CCRF. Эти средства затем используются для облегчения обслуживания долга перед МВФ для самых бедных и уязвимых членов МВФ; гранты направляются на погашение этих займов. Страны со средним уровнем дохода не могут претендовать на участие в этом механизме.

Сейчас мы работаем с Украиной только по программе EFF и не обсуждаем другие механизмы вне этой программы.

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Какие риски остаются

Наиболее весомый риск является, конечно, производным от войны. Еще один вопрос, который всех беспокоит: экспортные перспективы Украины после приостановки черноморской зерновой инициативы. Украинскому руководству важно предпринять шаги, чтобы минимизировать его и найти другие альтернативные пути преодоления этой проблемы.

Мы просчитывали негативные сценарии в целом. Международная финансовая помощь должна вырасти в условиях негативного сценария. При реализации сценария базового, мы говорили о $115 млрд, а негативного — $140 млрд. При реализации негативного сценария существенный разрыв финансирования нужно будет покрывать в значительной степени за счет доноров. Также возникнет потребность в дополнительных фискальных мерах.

Формы предоставления международной помощи, вероятно, будут меняться, особенно после завершения войны. Вместо прямой бюджетной поддержки, как сейчас, более существенная часть международного финансирования будет направляться на восстановление и реконструкцию Украины.