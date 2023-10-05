В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о режиме «управляемой гибкости обменного курса»:
Гибкий курс валют. Что будет с валютой по новым правилам НБУ (видео)
- НБУ ввел на валютном рынке режим «управляемой гибкости обменного курса».
- Усилит ли это устойчивость валютного рынка и экономики?
- Прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 5 по 11 октября.
Источник: Минфин
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