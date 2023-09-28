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28 сентября 2023, 9:43 Читати українською

Сенс Банк планирует кредитовать украинцев по программе «єОселя»

Украинская финансовая жилищная компания акцептовала заявку Сенс Банк на участие в государственной программе кредитования «єОселя». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Украинская финансовая жилищная компания акцептовала заявку Сенс Банк на участие в государственной программе кредитования «єОселя».
Фото:depositphotos

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Ипотечное кредитование

После подписания Генерального соглашения с ПАО «Укрфинжитло» банк будет предоставлять заемщикам ипотечные кредиты сроком от 1 до 20 лет по процентным ставкам 3% или 7% годовых. Взнос заемщика составляет от 20% стоимости предмета ипотеки.

«Мы планируем развивать в банке направление ипотечного кредитования. В частности, сейчас мы делаем все необходимое, чтобы как можно скорее присоединиться к государственной программе „єОселя“ и начать выдачу украинцам доступных кредитов для покупки собственного жилья», — отметила член Правления Сенс Банка Инна Тютюн.

Читайте: Сколько придется платить за квартиру по программе «Еселя»

Напомним

Как писал «Минфин», на прошлой неделе кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» получили 188 украинцев на общую сумму 282 млн грн. С начала действия программы уже 3471 семья взяла льготные ипотечные кредиты на почти 5 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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