Сенс Банк планирует кредитовать украинцев по программе «єОселя»

Ипотечное кредитование

После подписания Генерального соглашения с ПАО «Укрфинжитло» банк будет предоставлять заемщикам ипотечные кредиты сроком от 1 до 20 лет по процентным ставкам 3% или 7% годовых. Взнос заемщика составляет от 20% стоимости предмета ипотеки.

«Мы планируем развивать в банке направление ипотечного кредитования. В частности, сейчас мы делаем все необходимое, чтобы как можно скорее присоединиться к государственной программе „єОселя“ и начать выдачу украинцам доступных кредитов для покупки собственного жилья», — отметила член Правления Сенс Банка Инна Тютюн.

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Напомним

Как писал «Минфин», на прошлой неделе кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» получили 188 украинцев на общую сумму 282 млн грн. С начала действия программы уже 3471 семья взяла льготные ипотечные кредиты на почти 5 млрд грн.