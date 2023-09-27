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27 сентября 2023, 19:24 Читати українською

MoneyGram запустит некастодиальный криптокошелек

Сервис денежных переводов MoneyGram представит в первом квартале 2024 года некастодиальный кошелек для цифровых активов с использованием технологии стейблкоинов. Об этом сообщает пресс-служба MoneyGram.

Сервис денежных переводов MoneyGram представит в первом квартале 2024 года некастодиальный кошелек для цифровых активов с использованием технологии стейблкоинов.
Фото: e-commerce.com.ua

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Кошелек создан в партнерстве с Cheesecake Labs и будет использовать сеть Stellar и фиатные онлайн-сервисы MoneyGram для осуществления мгновенных транзакций.

Кошелек позволит пользователям использовать технологию стейблкоинов для перемещения между фиатными и цифровыми валютами. Пользователи кошелька могут отправлять цифровые активы другим пользователям.

Отмечается, что пользователи кошельков MoneyGram смогут обналичивать их в любом партнерском пункте MoneyGram.

В октябре прошлого года MoneyGram добавил для пользователей США опции торговли и хранения биткоина, Ethereum и Litecoin в мобильном приложении.

Напомним

НБУ отменил регистрацию одного из давних партнеров американских систем переводов, Western Union и MoneyGram, в нашей стране — Украинской финансовой группы (УФГ).

Ее банки-партнеры, не имевшие прямых договоров с иностранцами, сразу прекратили выплату соответствующих денежных переводов, а людям пришлось подыскивать новые точки для получения денег.

«Минфин» разбирался, как изменилась ситуация на рынке денежных переводов.

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Источник: Минфин
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