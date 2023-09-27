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27 вересня 2023, 19:24 Читать на русском

MoneyGram запустить некастодіальний криптогаманець

Сервіс грошових переказів MoneyGram представить у першому кварталі 2024 року некастодіальний гаманець для цифрових активів «з використанням технології стейблкоїнів». Про це повідомляє пресслужба MoneyGram.

Сервіс грошових переказів MoneyGram представить у першому кварталі 2024 року некастодіальний гаманець для цифрових активів «з використанням технології стейблкоїнів».
Фото: e-commerce.com.ua

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Гаманець створений у партнерстві з Cheesecake Labs і буде використовувати мережу Stellar та фіатні онлайн-сервіси MoneyGram для здійснення миттєвих транзакцій.

Гаманець дозволить користувачам використовувати технологію стейблкоїнів для переміщення між фіатними та цифровими валютами. Користувачі гаманця зможуть надсилати цифрові активи іншим користувачам.

Зазначається, що користувачі гаманців MoneyGram зможуть переводити їх у готівку в будь-якому партнерському пункті MoneyGram.

У жовтні минулого року MoneyGram додав для користувачів США опції торгівлі та зберігання біткоїна, Ethereum і Litecoin у мобільному застосунку.

Нагадаємо

НБУ скасував реєстрацію одного з давніх партнерів американських систем переказів, Western Union та MoneyGram, у нашій країні — Української фінансової групи (УФГ).

Її банки-партнери, які не мали прямих договорів з іноземцями, відразу припинили виплату відповідних грошових переказів, а людям довелося підшукувати нові точки для отримання грошей.

«Мінфін» розбирався, як змінилася ситуація на ринку грошових переказів.

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Джерело: Мінфін
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