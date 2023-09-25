Зачем путин играет на повышение цен на нефть и как это отражается на долларе

Шесть месяцев назад российскому лидеру не удалось использовать газ в качестве оружия в войне против Украины. Теперь он пытается достичь своих целей с помощью нефти. Есть ли у него шанс, и что можно противопоставить нефтяному шантажу, разбирался Investing. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Что произошло

На прошлой неделе россия объявила о запрете на экспорт дизельного топлива и бензина, поскольку цены на нефть колеблются на уровне 90 $/баррель или выше. С прошлого месяца москва также вступила в сговор с Саудовской Аравией, который состоит в сокращением добычи странами на 1,3 млн баррелей в день. Такой шаг обусловлен несколькими факторами.

На вершине находится план, направленный на то, чтобы заставить мир заплатить как можно больше за многотриллионную реконструкцию саудовской экономики, чтобы освободить ее от зависимости от нефти. И способ достижения этой цели состоит в том, чтобы в течение следующих нескольких лет цены на нефть оставались трехзначными (несмотря на отрицания министра энергетики страны).

Не менее важным является желание наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана быть единым целым с путиным и китайским лидером Си Цзинь Пэном в борьбе с Байденом. У наследного принца МБС, как его называют, есть свои причины презирать Байдена, и не в последнюю очередь из-за попытки президента США сделать изгоем и Саудовскую Аравию, и его самого из-за убийства журналиста.

Помимо единства против Байдена, эти трое объединены еще одной общей целью: увидеть, как доллар исчезнет, как мировая резервная валюта, и будет заменен приемлемой альтернативой.

Именно дедолларизация в некоторой степени побудила саудитов совсем недавно присоединиться к торговому соглашению БРИКС, соучредителями которого являются россия и Китай, а также Бразилия, Индия и Южная Африка. Хотя страны БРИКС ведут множество битв против доллара, они больше всего стремятся сломить гегемонию нефтедоллара, то есть продавать нефть в любой валюте, кроме доллара.

В отношениях «Клуба друзей SRC» — Саудовской Аравии, россии и Китая — не все гладко, есть свои осложнения. Но они более сосредоточены, чем когда-либо, на борьбе со своими общими врагами. Несмотря на официальные и дипломатические отношения, первым будет Байден, затем Америка и последним Запад.

Это может оказаться идеальным решением для путина.

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В кругу врагов своего врага

Кремль заявил, что запрет на экспорт топлива является «временным» и призван решить проблему роста цен на энергоносители в россии. При этом он не назвал временных рамок, когда эти меры закончатся, и выделил лишь ограниченные исключения, такие как собственные зарубежные военные базы. Но такой ход вызывает подозрения в западных столицах, что путин снова использует власть россии на энергетических рынках.

Кандидаты-республиканцы на президентских выборах в следующем году подвергли критике администрацию Байдена за рост цен на топливо, а лидер Дональд Трамп обвинил их в пренебрежении отечественной нефтяной промышленностью.

Роль цен на нефть в трудных выборах в США, вероятно, хорошо понимают в москве, что повышает вероятность того, что путин попытается манипулировать поставками нефти, чтобы поднять цены на бензин в следующем году. Трамп предположил, что, в случае своего избрания, он заставит Украину вести переговоры об окончании войны. Возобновление роста цен на природный газ, разжигающего инфляцию, также произойдет в непростое экономическое время для европейских лидеров, которые сталкиваются с собственными угрозами со стороны соперников-популистов.

Политическое выживание — это проблема не только для Байдена и лидеров Запада, но и для путина, которому в марте предстоят домашние выборы. Россия в последние месяцы страдает от нехватки бензина и дизельного топлива. Оптовые цены на топливо резко выросли, хотя розничные цены ограничены, чтобы попытаться сдержать их, в соответствии с официальной инфляцией.

Конечно, путин гораздо лучше контролирует свое государство, чем его соперники — свое. Тем не менее, многие аналитики считают, что использование нефти в качестве оружия гораздо сложнее, чем использование природного газа, поскольку доходы от нефти более важны для бюджета москвы. Чтобы опровергнуть эту теорию, энергетический сектор когда-то считал, что использование газа в качестве оружия немыслимо, и путин уже показал, насколько ошибочно это предположение.

Еще одной сложностью является сокращение производства. Никто не знает, как далеко намерены зайти в этой игре русские и саудиты. Ни один из них до сих пор не проявил никакой сдержанности в своих сокращениях, которые, похоже, вызваны их желанием показать миру, кто здесь хозяин.

Если оставить в стороне наглость, то власть путина связана с поиском какого-то приемлемого исхода из войны на Украине. Таким образом, неудивительно, что самые дьявольские умы кремля постоянно думают о способах создания расколов и разломов на Западе и даже формируют новые альянсы для достижения этой цели.

В случае Трампа, он приложил большие усилия, чтобы не вступить в конфликт с путиным во время своего пребывания у власти, и россияне ответили взаимностью. Уютные связи наследного принца МБС с Трампом также не являются секретом. Как уже упоминалось, саудиты и русские решили не обращать внимания на мелочи в достижении своей общей цели. Это поднимает интересные вопросы о том, как далеко зайдут эти двое, пытаясь повлиять на исход выборов в США в 2024 году.

«Россия по-прежнему хочет вызвать хаос, они по-прежнему хотят сломить решимость Запада поддержать Украину. Похоже, что цель [путина] — дожить до следующего года и увидеть влияние на президентские выборы в США», — сказала Хелима Крофт, старший аналитик RBC Capital Markets, в комментариях Financial Times.

В прошлом году Международное энергетическое агентство заявило, что российские нефтеперерабатывающие заводы производят «примерно в два раза больше дизельного топлива, необходимого для удовлетворения внутреннего спроса, и, обычно, экспортируют половину своей годовой продукции».

Дизельное топливо — это «рабочая лошадка» мировой экономики, играющая решающую роль в грузовых, судоходных и авиационных перевозках. Производные дизельного топлива, такие как печное топливо, особенно чувствительны к зимнему росту цен. Германия и северо-восток США сильно зависят от топлива для отопления домов.

По данным Kpler — компании, которая занимается анализом грузовых данных, — россия является вторым по величине морским экспортером дизельного топлива в мире после США, а до вторжения в Украину она была крупнейшим экспортером дизельного топлива в ЕС. ЕС и США с февраля в значительной степени запретили импорт российского очищенного топлива, что вынудило москву перенаправить его продажи в Турцию и страны Северной Африки и Латинской Америки.

Однако, продажи российского очищенного топлива, особенно дизельного топлива, остаются важной частью поставок нефти. По данным Kpler, в августе россия экспортировала по морю более 30 млн баррелей дизельного топлива и газойля (заменителей дизельного топлива).

Развитые страны «Большой семерки» также попытались ввести ценовой лимит на продажу российской нефти, в то время как западные страны увеличили импорт дизельного топлива из Индии и Ближнего Востока.

Россия является меньшим экспортером бензина: в августе она экспортировала по морю лишь 90 тыс. баррелей в день, — добавил Kpler.

Рынки очищенного топлива уже относительно напряжены из-за растущего спроса и технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов летом, а цены на топливо становятся растущей проблемой для Байдена и других лидеров.

Когда нефть может стала оружием

Итак, основной вопрос: получит ли путин второй шанс превратить энергетику в оружие, на этот раз с помощью нефти?

Короткий ответ: да; кажется, у него уже есть такая возможность. Но насколько далеко он сможет зайти в этом — совсем другой вопрос.

И у саудитов, и у русских есть общие цели по сокращению добычи нефти — то есть максимизировать цену за баррель, предпочтительно на верхнем уровне диапазона в $100, создать достаточно глубокий дефицит предложения, из-за которого рынку будет трудно, и это причинит боль врагам.

У путина, в частности, есть далеко идущие амбиции: наказать всех и каждого, кто усложнил войну в Украине для россии.

Для того, чтобы что-либо из этого произошло, цена на нефть будет окончательным арбитром. Сейчас мало кто станет утверждать, что мировой эталонный сорт нефти Brent, похоже, обречен достичь отметки в 100 $/баррель или выше в не столь отдаленном будущем. Но смогут ли они удержаться на этом максимуме — это вопрос.

Ожидать, что природа подарит еще одну благоприятную зиму, которая снизит спрос и цены на топливо для отопления, возможно, было бы принятием желаемого за действительное, вместо того, чтобы увеличивать текущую нехватку запасов нефти.

Но, возможно, было бы вполне реалистично ожидать, что центральные банки будут играть роль Бога, вмешиваясь в рынки, когда инфляция выйдет из-под контроля.

Растущие цены на нефть, обычно, сопровождаются ростом инфляции. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил на этой неделе, что инфляция, вызванная 30-процентным ростом цен на нефть с июня, является одной из самых серьезных проблем центрального банка США.

Цена на бензин в США, которая служит политическим барометром во время выборов, почти не выросла за последние три месяца, оставаясь ниже 4 $/галлон, несмотря на то, что цены на нефть выросли примерно на 25 $/баррель. И это, по мнению Американской автомобильной ассоциации, связано с обильными запасами на рынке и относительно небольшим спросом.

В прошлом году стоимость бензина на заправках в США достигла рекордного уровня — чуть больше 5 $/галлон. Политические соперники Байдена надеются, что усиление дефицита поставок сырой нефти и топлива вернет рынок на прежний уровень, чего, вероятно, хотели бы увидеть и саудиты, и русские.

Большую часть последних двух лет Байден боролся с ростом цен на бензин, выпуская нефть из резерва США. Учитывая, что оттуда извлечено около 200 млн баррелей или более, а запасы сейчас находятся на 40-летнем минимуме, этот вариант сейчас не выглядит для него возможным, если только не дойдет до критической ситуации.

Заставить американских нефтяников быстро нарастить добычу, чтобы покрыть дефицит, также кажется такой же политической проблемой, как и проблема динамики предложения. Начнем с того, что большая часть американской нефтяной промышленности ориентирована на республиканцев.

У обеих сторон не было хорошего старта, а Байден в начале своего президентского срока был сосредоточен на зеленой энергетике. С тех пор американские бурильщики заявили о его враждебном отношении к ним, предпочитая возвращать акционерам деньги, чем инвестировать в новое производство. По сути, американская нефтяная промышленность сейчас ведет себя как продолжение ОПЕК, и только антимонопольные законы США не позволяют ей официально выступать в качестве членов картеля.

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Что может замедлить рост цен на нефть

Как было сказано ранее, инфляция и соразмерные действия центрального банка — единственные вещи, которые могут сработать на замедление роста цен на нефть.

Экономисты опасаются, что новая агрессивная позиция ФРС замедлит рост мировой экономики, хотя многие также согласны с тем, что необходимо ограничить цены на нефть, если центральный банк хочет достичь своей цели по возвращению инфляции к ежегодному росту в 2% от текущего уровня 3,7%.

В период с февраля 2022 года по июль 2023 года ФРС повышала процентные ставки 11 раз, добавив в общей сложности 5,25 процентных пункта к предыдущей базовой ставке всего в 0,25%.

На прошлой неделе доллар достиг шестимесячного максимума, в то время как доходность американских облигаций, во главе с 10-летними казначейскими облигациями США, взлетела до 16-летних пиков после того, как ФРС прогнозировала еще одно повышение ставок на четверть процентного пункта к концу года, несмотря на выход из ФРС. Цены на сентябрь не изменились.

«Мы готовы и дальше повышать ставки, если это будет целесообразно», — заявил Пауэлл журналистам.

Банк Англии также сохранил ставки без изменений вместе с Банком Японии. Европейский центральный банк дал понять, что покончил с повышением ставок после повышения ставок на четверть пункта в десятый раз. Инфляционное давление все еще может решить различные результаты для мировых центральных банков через несколько месяцев.

Сочетание более высоких процентных ставок, более высокого доллара и более высокой доходности облигаций часто было криптонитом для любого ралли риска, в том числе в сырьевых товарах и нефти. Каждый раз, когда все три работали в унисон, создавая опасения рецессии, экономика замедлялась, а также применяла тормоза по требованию. Нефтяные позиции, конечно, хотели бы поспорить с этим.