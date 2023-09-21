Торговая война с Польшей: почему это никому невыгодно

Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции. В ответ Польша уже сообщила, что готова расширить список запрещенных товаров. Почему это противостояние невыгодно ни одной из сторон и что должны делать власти, рассуждал сооснователь компании «Новая Почта» Владимир Поперешнюк.

Все хотят «теплую ванну»

Польские, венгерские и словацкие чиновники ввели односторонний запрет на импорт украинской аграрки. Наши начали угрожать ответными торговыми барьерами. Теперь от Польши — нашего традиционного союзника — раздаются заявления о возможном снижении всеобщей поддержки.

Вопрос, а зачем это все? Когда польские чиновники начинают заниматься протекционизмом, то от этого, в первую очередь, страдает их народ. Ведь что происходит, когда они ограничивают импорт агропродукции? Единичные фермеры выиграют, но большинство поляков начнут терять деньги, потому что «защищенный» от иностранной конкуренции бизнес завысит цены. А еще этот бизнес утратит мотивацию развиваться. Защита местных производителей от конкуренции всегда заканчивается их проигрышем, потому что «теплая ванна» дестимулирует развитие производительности и сводит на нет инновации.

Для нас эффект станет прямо противоположным. Да, для предпринимателей-экспортеров это ущерб — выращивали полякам зерно, кукурузу или яблоки, был доход, а теперь такая беда. Но предприниматели — они потому и предприниматели, потому что умеют изощряться в сложных ситуациях, приспосабливаются и что-то придумывают. Заработали меньше, сделали выводы, откорректировали бизнес-процессы и поехали дальше! В перспективе, наши агропредприниматели выйдут из этого сражения более сильными. А что потребители? — Они тоже выиграют, потому что цены станут ниже, а покупательная способность вырастет.

Что должны делать политики

К сожалению, мало людей по обе стороны границы понимают, как работает экономика. Из-за этого политики обеих стран руководствуются политической целесообразностью и поэтому вовлекаются в непонятную торговую войну с негативными последствиями для всех сторон.

Какие выводы и шаги должны сделать мы? Во-первых, нам нельзя воевать на всех фронтах одновременно. Во-вторых, от торговых войн, развязываемых чиновниками, самый большой ущерб терпят граждане их собственной страны.

Так что не нужно вестись на провокации и соответствовать симметричным запретам. Более того, нам нужно снимать барьеры на импорт, снижать пошлины и уменьшать нагрузку на бизнес внутри страны, чтобы компенсировать потери, которые понесла украинская сторона от протекционизма. Это одновременно снимет напряжение в отношениях, вместо никому не нужной эскалации. Ни в коем случае нельзя повторять ложные действия, из-за которых будут страдать украинцы. А с ущербом для польских потребителей из-за действий их политиков пусть они разбираются сами.

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Любое препятствие торговле наносит ущерб всем участникам свободного обмена. Однако, больше страдает сторона, которая «защищает» своих предпринимателей от импорта. Предпринимателей не нужно защищать, им главное не мешать.