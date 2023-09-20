ФРС сохранила ставку на уровне в 5,25-5,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного заседания 19−20 сентября сохранила ключевую ставку на уровне в 5,25−5,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Ожидания экономистов

Сохранение ставки на прежнем уровне было ожидаемым, такой прогноз дали 94 из 97 экономистов, опрошенных Reuters 7−12 сентября. Тем не менее почти каждый пятый эксперт (17 из 97) ждет как минимум одного повышения ставки до конца года.

Аналитики также дали Reuters свои прогнозы того, когда ФРС может начать смягчать денежно-кредитную политику. Из 87 респондентов только один ожидает, что регулятор снизит ставку уже в этом году. 28 опрошенных заявили, что ФРС перейдет к снижению ставки в первом квартале 2024 года, еще 33 экономиста указали на второй квартал.

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«Напряженные рынки труда и жилья несут в себе риск роста инфляции… Это означает, что в отсутствие рецессии политики, скорее всего, будут удерживать ставки на прежнем уровне и в 2024 году», — полагает главный экономист Citi по США Эндрю Холленхорст.

Напомним

ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 год. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5−5,25%. На июньском заседании регулятор сделал паузу, предупредив, что с повышением еще не закончил.

В июле Федрезерв поднял ставку еще на 25 б.п., до 5,25−5,5%, что стало максимумом с начала 2001 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл тогда в ходе пресс-конференции в очередной раз заявил, что снижения ставки в этом году не предвидится.