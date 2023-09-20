Как Украине собирать деньги на восстановление инфраструктуры

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 сентября 2023, 12:10 Читати українською

Как Украине собирать деньги на восстановление инфраструктуры

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair пообещал вложить $3 млрд в послевоенную Украину. Перевозчик готов первым возобновить рейсы в три украинских аэропорта. Как объясняет и.о. Главы Фонда государственного имущества Александр Федоришин, инвестиции в инфраструктуру — это глобальная тенденция, но в борьбе за них Украине следует использовать новые инструменты.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair пообещал вложить $3 млрд в послевоенную Украину.

Тренд на инфраструктуру

Международный бизнес мыслит долгосрочными парадигмами. Ryanair и многие другие иностранные компании понимают, что вскоре Украина может стать большой инвестиционной площадкой Европы.

Восстановление украинской экономики и реализация амбициозных планов международных инвесторов зависят от того, как быстро мы отстроим нашу инфраструктуру. Согласно данным Киевской школы экономики, общая сумма прямого ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения, составила $36,6 млрд на июнь 2023 года (вместе с недвижимостью — $150,5 млрд).

Где найти деньги на восстановление инфраструктуры? Решением может стать создание Украинского суверенного фонда. По подсчетам International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), в 2022 году суверенные фонды мира вложили каждый четвертый доллар инвестиций в инфраструктуру. В целом, эта сумма составила $17 млрд.

К примеру, в прошлом году суверенный фонд Италии CDP Equity в консорциуме с американской Blackstone Infrastructure Partners и австралийской Macquarie Asset Management приобрели за $8,1 млрд почти 88,1% акций компании Autostrade per l'Italia ASPI. В ее управлении — более 3 000 км автомагистралей Италии. В целом, инвестиции суверенных фондов в инфраструктуру показывают существенный рост. Результат 2022 года почти в три раза превзошел 2018 год ($6 млрд).

Рост инвестиций в инфраструктуру является логичным. Дороги, железные дороги, порты, аэропорты, передача энергии — это сосуды мировой экономики. Без этих элементов невозможен полноценный рост любой страны. Поэтому спрос на услуги инфраструктурных компаний, а, соответственно, и их доходы, должны стабильно расти.

По факту, инвестиции в инфраструктуру совпадают с финансовой моделью работы суверенных фондов — они ведь пытаются инвестировать в долгосрочные проекты, которые в будущем будут давать стабильный финансовый поток. Согласно исследованию одной из крупнейших инвесткомпаний мира Invesco, 65% суверенных фондов мира хотят инвестировать в сектор передачи и снабжения энергией, а 50% — в проекты по обеспечению водой.

Кроме того, 45% суверенных фондов инвестируют в общественный транспорт, дороги и железные дороги, 35% — в порты и аэропорты и т. д.

Нужен ли такой фонд Украине

Недавний подрыв Каховской ГЭС и массированные обстрелы украинских портов доказывают, что ущерб Украины от разрушений инфраструктуры, скорее всего, будет расти. Поэтому уже сейчас необходимо искать пути привлечения инвестиций в ее восстановление.

Одним из таких вариантов может стать Украинский Суверенный Фонд, который будет аккумулировать управление главными инфраструктурными компаниями страны. Это позволит ему сосредоточиться на развитии всей отрасли и сформировать стратегию ее развития.

Следующим шагом станет привлечение инвестиций под реализацию этой стратегии от иностранных суверенных фондов. По факту, Украинский Суверенный Фонд станет главным реципиентом зарубежных инвестиций в восстановление инфраструктуры. Они не будут расходоваться на отдельные проекты, а сразу будут направляться на восстановление целой отрасли.

Смотрите также: Сможет ли Украина стать главным продавцом газа в Европу

Иностранные и украинские суверенные фонды будут разговаривать на «одном языке», поскольку управленческая модель нашего фонда будет строиться на основе Santiago Principles. Это руководящие принципы, разработанные представителями суверенных фондов и МВФ в 2008 году в Сантьяго, столице Чили. Главные из них — публичная прозрачность, независимость и регулярная отчетность.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами