Как Украине собирать деньги на восстановление инфраструктуры

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair пообещал вложить $3 млрд в послевоенную Украину. Перевозчик готов первым возобновить рейсы в три украинских аэропорта. Как объясняет и.о. Главы Фонда государственного имущества Александр Федоришин, инвестиции в инфраструктуру — это глобальная тенденция, но в борьбе за них Украине следует использовать новые инструменты.

Тренд на инфраструктуру

Международный бизнес мыслит долгосрочными парадигмами. Ryanair и многие другие иностранные компании понимают, что вскоре Украина может стать большой инвестиционной площадкой Европы.

Восстановление украинской экономики и реализация амбициозных планов международных инвесторов зависят от того, как быстро мы отстроим нашу инфраструктуру. Согласно данным Киевской школы экономики, общая сумма прямого ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения, составила $36,6 млрд на июнь 2023 года (вместе с недвижимостью — $150,5 млрд).

Где найти деньги на восстановление инфраструктуры? Решением может стать создание Украинского суверенного фонда. По подсчетам International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), в 2022 году суверенные фонды мира вложили каждый четвертый доллар инвестиций в инфраструктуру. В целом, эта сумма составила $17 млрд.

К примеру, в прошлом году суверенный фонд Италии CDP Equity в консорциуме с американской Blackstone Infrastructure Partners и австралийской Macquarie Asset Management приобрели за $8,1 млрд почти 88,1% акций компании Autostrade per l'Italia ASPI. В ее управлении — более 3 000 км автомагистралей Италии. В целом, инвестиции суверенных фондов в инфраструктуру показывают существенный рост. Результат 2022 года почти в три раза превзошел 2018 год ($6 млрд).

Рост инвестиций в инфраструктуру является логичным. Дороги, железные дороги, порты, аэропорты, передача энергии — это сосуды мировой экономики. Без этих элементов невозможен полноценный рост любой страны. Поэтому спрос на услуги инфраструктурных компаний, а, соответственно, и их доходы, должны стабильно расти.

По факту, инвестиции в инфраструктуру совпадают с финансовой моделью работы суверенных фондов — они ведь пытаются инвестировать в долгосрочные проекты, которые в будущем будут давать стабильный финансовый поток. Согласно исследованию одной из крупнейших инвесткомпаний мира Invesco, 65% суверенных фондов мира хотят инвестировать в сектор передачи и снабжения энергией, а 50% — в проекты по обеспечению водой.

Кроме того, 45% суверенных фондов инвестируют в общественный транспорт, дороги и железные дороги, 35% — в порты и аэропорты и т. д.

Нужен ли такой фонд Украине

Недавний подрыв Каховской ГЭС и массированные обстрелы украинских портов доказывают, что ущерб Украины от разрушений инфраструктуры, скорее всего, будет расти. Поэтому уже сейчас необходимо искать пути привлечения инвестиций в ее восстановление.

Одним из таких вариантов может стать Украинский Суверенный Фонд, который будет аккумулировать управление главными инфраструктурными компаниями страны. Это позволит ему сосредоточиться на развитии всей отрасли и сформировать стратегию ее развития.

Следующим шагом станет привлечение инвестиций под реализацию этой стратегии от иностранных суверенных фондов. По факту, Украинский Суверенный Фонд станет главным реципиентом зарубежных инвестиций в восстановление инфраструктуры. Они не будут расходоваться на отдельные проекты, а сразу будут направляться на восстановление целой отрасли.

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Иностранные и украинские суверенные фонды будут разговаривать на «одном языке», поскольку управленческая модель нашего фонда будет строиться на основе Santiago Principles. Это руководящие принципы, разработанные представителями суверенных фондов и МВФ в 2008 году в Сантьяго, столице Чили. Главные из них — публичная прозрачность, независимость и регулярная отчетность.