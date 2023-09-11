Сможет ли Украина стать главным продавцом газа в Европу

США уже практически вытеснили российский газ из Европы, но проблема остается в высокой себестоимости американского топлива. Каким образом конкуренцию ему может составить газ из Украины, и сколько стоит его поставка в ЕС, рассказал сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Новый поставщик Европы

Война и санкции привели к тому, что россия резко уступила место на европейском газовом рынке другим игрокам, и, в первую очередь, США.

В 2021 году россия поставляла в Европу около 40% всего газа,

В 2022 году — около 25%,

В 2023 году — около 15%.

Россия потеряла свои позиции основного поставщика газа в ЕС.

Экспорт газа по трубопроводу потребителям ЕС упал с почти 146 млрд куб м в 2021 году до 61−62 млрд куб м в 2022 году.

В 2021 году США поставляли в Европу около 25% СПГ (сжиженного природного газа), в 2022 году — около 30%, а в 2023 году — уже около 40%.

Если говорить более конкретно, в 2022 году США экспортировали в ЕС 56 млрд куб м (СПГ), по сравнению с 22 млрд в 2021 году.

СПГ стал основным источником поставок газа для Европы, его доля в общем спросе в ЕС выросла в среднем с 12% в 2010-х годах до почти 35% в 2022 году.

Но насколько американцам выгодно поставлять американский газ в Европу? Ведь экономическая выгода зависит от разницы себестоимости и рыночной цены. А с себестоимостью у американцев вопрос.

1. Добыча. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), себестоимость добычи сланцевого газа в США в 2022 году составила около $88,5 за 1 000 куб м.

Но, скорее всего, речь идет о поднятии газа, а не о полной себестоимости. Так, например, по мнению американских экспертов, себестоимость добычи сланцевого газа в США составляет от $130 до $400 за 1 тыс. куб м. То есть на $40-$310 дороже. Среднее значение себестоимости добычи сланцевого газа в США, по мнению экспертов, составляет $242−282.

2. Сжижение. Согласно данным того же Международного энергетического агентства (МЭА), себестоимость сжижения газа в США в 2022 году составила около $1,5 за миллион британских термических единиц (млн БТЕ), или $53 за 1 тыс. куб м.

3. Логистика по морю. Из порта в Техасе в порт в Гданьске себестоимость перевозки стоит около $12 за 1 000 куб м.

4. Возврат газа в газообразное состояние. В среднем, себестоимость регазификации сжиженного газа в Европе составляет около $1,2 за 1 000 куб м.

Таким образом, себестоимость американского газа в Европе без учета маржи добывающей компании, трейдеров, без учета налогов и без стоимости логистики к потребителю составит около $326 за 1 тыс. куб м.

А что в Украине

1. Стоимость подъема газа в Украине колеблется от $50 до 120. Но полная себестоимость включает в себя больше статей расходов: разведка, бурение, создание инфраструктуры (станции подготовки газа, трубопроводы, рекультивация).

В Украине она, по разным источникам:

Главный исполнительный директор Нафтогаза Отто Ватерландер заявил, что добыча газа обходится НАК лишь в 1 грн за куб м, или $27 за 1 тыс. куб м;

Юрий Витренко называл себестоимость 2,60 грн за куб, или уже $96;

Министр экономики Алексей Любченко назвал себестоимость 3 000 грн, или $111 за тысячу куб м;

Рекордную себестоимость назвал Андрей Коболев — $250 за 1 тыс. куб м.

2. Тариф на прокачку российского газа через Украину (например) в 2019 году был рассчитан по ставке $2,61 за 1 тыс. куб м на 100 км.

Таким образом, даже если брать максимальное значение себестоимости добычи газа и стоимость логистики газа по трубе в Европу, себестоимость его будет не более $253, что значительно ниже, чем американская себестоимость.

И именно это уже сегодня интересно инвесторам (уже знаю о переговорах).

При стоимости газа на хабе в Нидерландах сегодня $388 за 1 тыс. куб м, добыча и продажа украинского газа в Европу выглядит очень и очень привлекательно.

Но сначала нужно Украине саму себя обеспечить. В 2022 году Украина импортировала 1,5 млрд кубометров газа, что на 90% меньше, чем в 2021 году.

С прекращением войны и восстановлением промышленности дефицит газа вырастет, по меньшей мере, до 3 млрд кубометров, и это тоже самый крутой инвестиционный проект для западных партнеров с деньгами и технологиями.

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Что касается запасов газа. Официально Украина занимает 2 место в Европе с запасами газа в месторождениях 1,1 трлн куб м. Но если к ним добавить временно оккупированную Юзовскую плоскость, то запасы газа в украинских залежах приближаются уже к 5 трлн куб м, что ставит ее на 1 место в Европе.