Через границу на автобусе без очередей: когда это станет возможным

В Украине уже скоро должна заработать электронная очередь для международных автобусных перевозок. Что это за услуга и что она даст пассажирам, ЭП рассказал Сергей Деркач, заместитель министра в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. «Минфин» выбрал главное.

Война и отсутствие авиасообщения заставили украинцев, следующих за границу, пересесть на автобусы. В то же время, никто не будет спорить, что состояние автобусов, очереди на границе, квалификация водителей — это лишь несколько факторов, которые могут полностью испортить поездку.

Именно поэтому Министерство восстановления уже приступило к масштабным изменениям в отрасли, чтобы, в итоге, у наших пассажиров был качественный сервис.

Одним из шагов для достижения этой цели является введение электронной очереди для пересечения границы. Это услуга, которая успешно работает для грузовых автомобилей. С мая она масштабировалась на все грузовые пункты пропуска при поддержке USAID/UK Aid проекта «Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах/TAPAS». Следующим этапом внедрения электронной очереди является ее запуск для автобусов.

Ключевое — убрать очереди невозможно, ведь способность наших пунктов пропуска никогда не была рассчитана на такую нагрузку, но упорядочить движение — реально. Что мы и делаем.

В тестовом режиме

С 1 августа Министерство запустило в тестовом режиме услугу электронного бронирования времени для пересечения границы в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» в Волынской области.

На начало сентября мы тестируем этот функционал уже на 8 пунктах пропуска — к Волыни добавились Львовская, Черновицкая и Закарпатская области. В дальнейшем будем также постепенно расширять тестирование на все пункты пропуска, через которые следуют автобусы.

За это время границу по электронной записи пересекло около 5 тысяч автобусов. В то же время, ощутимые изменения для пассажиров все еще впереди.

Период тестирования предполагает только регистрацию в системе для пересечения границы. Водителю или перевозчику лишь нужно внести данные об автобусе и о том, кто за рулем, в систему и приехать к границе в предусмотренное маршрутом время.

Этап тестирования нужен, чтобы просчитать дальнейшее слотирование, — то есть чтобы мы могли предложить водителю время, когда он должен приехать к границе и не ожидать в очередях.

Сейчас мы видим, сколько автобусов пересекает границу, какие пиковые часы, сколько в среднем занимают процедуры контроля. Вся эта информация будет использована для слотирования.

Тогда водитель сможет выбрать конкретный временной промежуток пересечения границы, предусмотренный его графиком движения. Однако, сейчас важно понять, сколько автобусов, например, могут приехать в одно и то же время к границе, каким образом их разделить, чтобы не создавать скопления.

Благодаря тестированию услуги мы уже видим потенциальные риски и вопросы для обработки. К примеру, уже есть случаи, когда у нескольких автобусов накладывается время на пересечение границы.

Таким образом, нам нужно предложить решение этой проблемы, чтобы не создавать скопления перед границей и не заставлять людей ждать перед пунктом пропуска.

Или же вопрос нерегулярных автобусных маршрутов — важно понять, когда и через какой пункт они могут ехать, и каким образом предложить им слотирование. Поскольку этот сервис будет касаться всех автобусов, следующих за границу, важно создать условия, при которых и регулярные, и нерегулярные рейсы могут ехать без очередей и в удобное время.

Сейчас работаем над вариантом, по которому мы будем предлагать нерегулярным автобусам пересекать границу в свободные от регулярных маршрутов промежутки времени. Собственно, для этого нам и нужен этап тестирования.

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Выиграют все

Возможность электронной записи на пересечение границы выгодна всем привлеченным сторонам, однако, ключевое — это комфорт миллионов пассажиров, которые не будут стоять по 12 часов перед границей. Особенно летом, когда происходит традиционный рост пассажиропотока.

По аналогии с услугой для грузовиков, перевозчики и в этом случае смогут сэкономить средства благодаря отсутствию простоя перед границей.

То есть от этой услуги «выиграют все», кроме, конечно, тех, кто мог проехать «без очереди». Теперь такая ситуация будет невозможна. На это есть две причины: первая, конечно же, система «єЧерги», в которой «все видят всё».

То есть каждый водитель, пассажир или перевозчик может увидеть, какой автобус должен ехать перед ним или после. Вторая причина — установка камер автоматической фиксации перед пунктами пропуска. Их главная задача — верифицировать транспортное средство в очереди.

Речь идет не только об автобусах, но и также о грузовиках. Таким образом, система будет сигнализировать, если в пункт пропуска будет пытаться заехать транспортное средство, не зарегистрированное в очереди.

Запуск «єЧерги» — не быстрый процесс и, конечно, всем бы хотелось, чтобы пассажиры уже не простаивали в адских очередях. В то же время, убежден, что уже вскоре все пересекающие границу заметят положительные изменения.

До конца года планируем начать тестирование такой услуги для легковых автомобилей. Ключевая цель — у всех, кто уезжает из страны, будет возможность выбрать для себя удобное время и не ждать в очереди часами.