Банкиры ожидают снижения учетной ставки до 20%

Нацбанк продолжит цикл смягчения монетарной политики и снизит учетную ставку с 22% на 2 процентных пункта (п.п.) до 20% на заседании 14 сентября, прогнозируют опрошенные «Интерфакс-Украина» банкиры.

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Чего ждут банкиры

«Мы ожидаем, что НБУ снизит учетную ставку на 2 п.п. до 20%. Еще один положительный сюрприз по поводу инфляции за август (замедление с 11,3% до 8,6% г/г) усиливает аргументацию для снижения ставки, ведь даже после этого доходность гривневых активов будет оставаться выше инфляции», — отметил главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

В то же время, он отметил, что базовая инфляция (10,0% г/г в августе) остается в русле прогноза НБУ, что может сдерживать его от более агрессивного снижения ключевой ставки.

Его мнение разделяет председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

«В этом году Нацбанк уже дважды улучшал свои прогнозы по уровню инфляции в конце года. Но текущие показатели ИПЦ уже превосходят ожидания НБУ, обновленные всего два месяца назад. Тогда Нацбанк ожидал инфляцию по итогам года на уровне 10,6%. Такая динамика замедления инфляции дает основания для более смелых шагов в части смягчения монетарной политики. Поэтому, думаю, в четверг учетная ставка будет снижена на 2 п. п. до 20%», — отметил банкир.

Он добавил, что недавно он склонялся к мнению, что во время сентябрьского заседания монетарного комитета будет принято решение о снижении ставки на 1 п.п., однако свежие данные Госстата по инфляции в августе, в частности снижение потребительских цен в прошлом месяце на 1,4% и сокращение годовой инфляции до 8,6%, дают основания делать более смелые прогнозы.

Начальник управления финансового контроллинга ОТП Банка Роман Масик также ожидает снижения учетной ставки на 2 п.п. — до 20% в сентябре.

«Ожидаем дальнейшее уменьшение учетной ставки на 2 п. п., то есть до 20% годовых. Инфляция пока контролируемая, давления на нацвалюту нет. Макроэкономическая ситуация в целом соответствует тому сценарию, который прогнозировал регулятор в прошлый раз, поэтому соблюдение предварительного прогноза по ставке логично «, — объяснил эксперт.

По его словам, дальнейшее снижение процентных ставок будет способствовать уменьшению расходов на обслуживание госдолга в нацвалюте, наполнению госбюджета (сейчас это критически важно), поэтому ОТП Банк считает, что НБУ будет учитывать запрос Минфина.

«Как ни странно, доверие к национальной валюте растет на фоне постепенного дерегулирования на валютном рынке. Цели НБУ по инфляционному таргетированию выполняются, поэтому снижение учетной ставки на 2, а может и на 3 процентных пункта логично ожидаемо», — добавил Масик.

Такой прогноз разделяет и аналитик стратегического развития банка «Пивденный» Константин Хведчук.

Заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр по казначейству Оксана Шведа также ожидает смягчения монетарной политики.

Как видно из статданных, мы наблюдаем устойчивое снижение темпов роста цен, опережая прогнозы НБУ. За август инфляция на уровне 8,6% при прогнозе на конец года 10,6%. Мы не исключаем дальнейшего снижения учетной ставки на ближайшем монетарном комитете НБУ и думаю, увидим сужение коридора ставок монетарных инструментов НБУ", — отметила эксперт.

Напомним

НБУ 28 июля в соответствии с ожиданиями рынка снизил учетную ставку до 22% с уровня 25%, на котором он удерживал ее с 6 июня 2022 года.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.