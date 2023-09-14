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14 сентября 2023, 10:00 Читати українською

Китай готовится к рецессии: как это повлияет на Украину

Вторая по размеру экономика планеты переживает сложный период и ситуация в ней напоминает Японию в преддверии затяжного кризиса. К чему в таких условиях стоит готовиться Украине и миру, в колонке для the page рассказал руководитель экономических программ аналитического центра «Украинские студии стратегических исследований» Александр Чупак.

Вторая по размеру экономика планеты переживает сложный период и ситуация в ней напоминает Японию в преддверии затяжного кризиса.

Что происходит в Китае

Основной характеристикой глобализированной экономики является усиление торговых связей между всеми странами мира. Из-за этого ни одно государство не может полностью избежать влияния того, в каком состоянии — процветания или кризиса — находятся его партнеры.

Особенно значимо это влияние со стороны крупных, глубоко интегрированных в мировую экономику стран. Прежде всего, Китая, который занимает первое место в перечне крупнейших экспортеров мира (14,4% глобального экспорта по итогам 2022 года).

В настоящее время ряд индикаторов свидетельствует о том, что Китай находится на пороге значительного экономического кризиса. В первую очередь, говорят о так называемых рыночных «пузырях», которые уже начали лопаться. С одной стороны, на финансовом рынке быстро растет количество проблемных коммерческих кредитов, которые в рекордном количестве были предоставлены китайским компаниям в течение нескольких предыдущих лет. С другой — на недавно процветавшем рынке недвижимости происходит обвал цен, подобный кризису 2008 года в США.

Кроме того, Китай страдает от торговых ограничений со стороны Соединенных Штатов — своего крупнейшего внешнеэкономического партнера. Сейчас ситуация не такая острая, как во времена Дональда Трампа, когда страны вели настоящую экономическую войну. Однако, администрация Байдена постоянно фиксирует нарушения со стороны китайской стороны, например, по интеллектуальной собственности американских компаний. Это заставляет Вашингтон соблюдать действующие или накладывать новые ограничения.

Но самым большим бременем для китайской экономики в последнее время была политика борьбы против последствий коронавируса под названием Zero-COVID. Под лозунгами нетерпимости к вирусу президент Си Цзиньпин позволил на длительное время перекрыть кислород целым отраслям экономики.

На карантине оказались большие морские порты, которые играют значительную роль в глобальных цепочках снабжения. Под удар попали динамические высокотехнологичные отрасли, по факту, были отменены рыночные реформы бывшего лидера коммунистической партии Дэн Сяопина. В конце концов, ограничительные меры были сняты только в конце 2022 года, когда в большинстве стран мира о пандемии уже начали забывать.

Ситуация в Китае похожа на сложившуюся в Японии накануне затяжного кризиса 1990-х. Там также были пузыри на рынках кредитов и недвижимости, которые Банк международных расчетов оценивает примерно схожими по размеру к тем, которые сейчас есть в Китае. Все ухудшается также из-за сложной демографической ситуации в КНР: сказываются последствия политики одного ребенка, которая действовала в 1979—2015 годах с целью ограничения рождаемости. Рождаемость действительно удалось ограничить, и теперь из-за старения населения объем рабочей силы Китая сокращается, отрицательно сказываясь на перспективах экономического роста.

Как это повлияет на мир

Именно японская, а также немецкая экономики сейчас находятся под самой большой угрозой попасть под влияние китайских проблем. Эти страны являются третьей и четвертой по величине экономиками мира (после США и Китая), находясь с Пекином в тесных торговых связях. Американцы также должны готовиться: в зависимости от глубины проблем в Китае, их компании окажутся перед перспективой искать новые каналы поставок, чтобы заменить китайские.

Еще до начала китайского кризиса немецкая экономика чувствовала себя не самым лучшим образом. Главными причинами этого называют зависимость от российского газа и общее сокращение мирового экспорта. Германия — единственная страна Большой семерки (G7), для которой Международный валютный фонд прогнозирует рецессию уже в этом году (рецессия — это замедление темпов роста ВВП в течение двух последовательных кварталов).

Новости о китайском кризисе особенно неприятны для немцев, поскольку КНР является их крупнейшим торговым партнером. Стоимость немецкого экспорта в Китай оценивается в 4% ВВП страны. Существенные потери Германии будут означать проблемы для всего Европейского Союза — другие страны ЕС, особенно представители Еврозоны, остро ощутят последствия проблем крупнейшей экономики сообщества.

В настоящее время сложно предположить, каким будет влияние китайского кризиса на российско-украинскую войну. С одной стороны, Пекин может постараться улучшить отношения с США, чтобы договориться об ослаблении тарифного давления. В таком случае китайцы будут вынуждены существенно сократить помощь России, чтобы не сорвать договоренности с Вашингтоном. С другой стороны, торговая война между Пекином и Вашингтоном может выйти на новый уровень, и тогда Си Цзиньпин попытается отыграться, помогая российским оккупантам против поддерживаемой американцами Украины.

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Однако, сценарий с глубоким кризисом Китая и торговой войной одинаково невыгоден для всех сторон. США, Германия, Япония и другие лидеры мировой экономики попытаются избежать противостояния, что может потянуть ко дну всех сразу. Украине будет гораздо приятнее, если приоритетом Китая будут договоренности с нашими партнерами, а не с врагами.

Автор:
Чупак Александр
Руководитель экономических программ аналитического центра «Украинские студии стратегических исследований» Чупак Александр
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
14 сентября 2023, 10:31
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Для України проблеми Китаю пройдуть менш помітно, ніж для інших країн. Коли буде рецесія в Китаї, нафта обвалиться, світова інфляція піде вниз. Але і проблем у наших партнерів прибавиться, що може і нам негативно гикнутися. Але то вже буде після нашої перемоги, оскільки велика економіка Китаю не рухне прямо зараз. Щодо нашого експорту, то він не постраждає, адже метал ми ще довго не експортуватимемо, а продукти харчування потрібні як успішним економікам, так і тим, які рухнули. По імпорту можуть бути проблеми, але не прямі, оскільки з Китаю ми імпортуємо в основному, ширпотріб та електроніку. Важливі для економіки товари ідуть з інших країе, але і вони постраждають, тому і на нас частково перекинеться. Все залежить від того, на яких умовах капітулює рашня. Слава Україні!!!
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