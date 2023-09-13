По программе «єОселя» выдали ипотечных кредитов на 4,4 миллиарда

Как работает «єОселя»

«3 099 украинских семей уже получили льготные ипотечные кредиты по правительственной программе «єОселя» и смогут приобрести жилье. Банки выдали таких кредитов на 4,4 млрд грн. Только на прошлой неделе кредиты по программе взяли почти 200 украинцев. 63% из них — военнослужащие и силовики», — отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

В общей сложности военнослужащим выдали 74% ипотечных кредитов от старта программы, 13% кредитов получили педагоги и ученые, 10% - медики.

На прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 191 кредит, среди которых:

кредиты под 3% получили 125 военнослужащих и силовиков, 22 педагога, 15 медиков и 1 ученый;

кредиты под 7% получили 26 украинцев без собственного жилья и 2 внутренне перемещенных лица.

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На что брали кредиты

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (141 кредит) и у застройщика (50).

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители Киевской области (71 кредит) и Киева (34 кредита).