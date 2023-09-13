С начала действия программы «єОселя» 3099 украинских семей получили льготные кредиты на общую сумму 4,4 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
По программе «єОселя» выдали ипотечных кредитов на 4,4 миллиарда
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как работает «єОселя»
«3 099 украинских семей уже получили льготные ипотечные кредиты по правительственной программе «єОселя» и смогут приобрести жилье. Банки выдали таких кредитов на 4,4 млрд грн. Только на прошлой неделе кредиты по программе взяли почти 200 украинцев. 63% из них — военнослужащие и силовики», — отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.
В общей сложности военнослужащим выдали 74% ипотечных кредитов от старта программы, 13% кредитов получили педагоги и ученые, 10% - медики.
На прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 191 кредит, среди которых:
- кредиты под 3% получили 125 военнослужащих и силовиков, 22 педагога, 15 медиков и 1 ученый;
- кредиты под 7% получили 26 украинцев без собственного жилья и 2 внутренне перемещенных лица.
Читайте: Цены на столичную недвижимость этой осенью: сколько стоит купить и арендовать по районам
На что брали кредиты
Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (141 кредит) и у застройщика (50).
Больше всего ипотечных кредитов взяли жители Киевской области (71 кредит) и Киева (34 кредита).
Комментарии