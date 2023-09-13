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13 вересня 2023, 11:41 Читать на русском

За програмою «єОселя» видали іпотечних кредитів на 4,4 мільярди

З початку дії програми «єОселя» 3 099 українських родин отримали пільгові кредити на загальну суму 4,4 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

З початку дії програми «єОселя» 3 099 українських родин отримали пільгові кредити на загальну суму 4,4 млрд грн.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як працює «єОселя»

«3 099 українських родин вже отримали пільгові іпотечні кредити за урядовою програмою «єОселя» та зможуть придбати житло. Банки видали таких кредитів на 4,4 млрд грн. Лише минулого тижня кредити за програмою взяли майже 200 українців. 63% з них — військовослужбовці та силовики», — зазначила заступник міністра економіки Надія Бігун.

Загалом військовослужбовцям видали 74% іпотечних кредитів від старту програми, 13% кредитів отримали педагоги та науковці, 10% - медики.

Минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 191 кредит, серед яких:

  • кредити під 3% отримали 125 військовослужбовців та силовиків, 22 педагоги, 15 медиків та 1 науковець;
  • кредити під 7% отримали 26 українців без власного житла та 2 внутрішньо переміщені особи.

Читайте: Ціни на столичну нерухомість цієї осені: скільки коштує купити і орендувати за районами

На що брали кредити

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (141 кредит) та у забудовника (50).

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці Київської області (71 кредит) та Києва (34 кредита).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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