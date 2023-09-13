За програмою «єОселя» видали іпотечних кредитів на 4,4 мільярди

Як працює «єОселя»

«3 099 українських родин вже отримали пільгові іпотечні кредити за урядовою програмою «єОселя» та зможуть придбати житло. Банки видали таких кредитів на 4,4 млрд грн. Лише минулого тижня кредити за програмою взяли майже 200 українців. 63% з них — військовослужбовці та силовики», — зазначила заступник міністра економіки Надія Бігун.

Загалом військовослужбовцям видали 74% іпотечних кредитів від старту програми, 13% кредитів отримали педагоги та науковці, 10% - медики.

Минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 191 кредит, серед яких:

кредити під 3% отримали 125 військовослужбовців та силовиків, 22 педагоги, 15 медиків та 1 науковець;

кредити під 7% отримали 26 українців без власного житла та 2 внутрішньо переміщені особи.

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На що брали кредити

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (141 кредит) та у забудовника (50).

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці Київської області (71 кредит) та Києва (34 кредита).