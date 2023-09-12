Топ-10 самых прибыльных банков

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Топ-10 прибыльных банков

Несколько сократилась доля приватовских заработков. Если в I кв. в 2023 году на Приватбанк приходилось 47% прибыли всей банковской системы, то во II кв. — 43%. Небольшое сокращение, но есть надежда на усиление тренда посредством повышения доходности других структур.

Не только вышеупомянутая десятка, но и ряд других банков в апреле-июне 2023 показали заметные приросты заработков:

Креди Агриколь Банк — на 891,3 млн грн (на 866%) — до 994,3 млн грн; Универсал Банк — на 740,7 млн грн (на 90%) — до 1,6 млрд грн; Кредобанк — на 637 млн грн (на 230%) — до 915 млн грн; ИНГ Банк Украина — на 458 млн грн (на 145%) — до 774 млн грн; ПроКредит Банк — на 281 млн грн (на 133%) — до 492 млн грн.



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