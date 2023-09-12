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12 сентября 2023, 9:38 Читати українською

Топ-10 самых прибыльных банков

Согласно данным НБУ, десятка самых прибыльных банков не изменилась с начала года, и также два первых места в этом рейтинге заняли госструктуры: Приватбанк (29,7 млрд грн) и Ощадбанк (6,8 млрд грн). Об этом говорится в статье «Минфина» — «НБУ подвел очередные итоги работы банков: чем удивили Приват, Креди Агриколь, Укргаз».

Согласно данным НБУ, десятка самых прибыльных банков не изменилась с начала года, и также два первых места в этом рейтинге заняли госструктуры: Приватбанк (29,7 млрд грн) и Ощадбанк (6,8 млрд грн).
Фото: depositphotos

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Топ-10 прибыльных банков

Несколько сократилась доля приватовских заработков. Если в I кв. в 2023 году на Приватбанк приходилось 47% прибыли всей банковской системы, то во II кв. — 43%. Небольшое сокращение, но есть надежда на усиление тренда посредством повышения доходности других структур.

Не только вышеупомянутая десятка, но и ряд других банков в апреле-июне 2023 показали заметные приросты заработков:

  1. Креди Агриколь Банк — на 891,3 млн грн (на 866%) — до 994,3 млн грн;
  2. Универсал Банк — на 740,7 млн грн (на 90%) — до 1,6 млрд грн;
  3. Кредобанк — на 637 млн грн (на 230%) — до 915 млн грн;
  4. ИНГ Банк Украина — на 458 млн грн (на 145%) — до 774 млн грн;
  5. ПроКредит Банк — на 281 млн грн (на 133%) — до 492 млн грн.


Читайте также: Рейтинг устойчивости банков: топ-5 оставил Приват

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+60
Qwerty1999
Qwerty1999
12 сентября 2023, 9:48
#
Универсалбанк (Монобанк)
на 11 месте по прибыльности
+
0
APREL1982
APREL1982
12 сентября 2023, 10:17
#
Старанно, через монобанк, где не посмотри постоянно идут разного рода перечисления то на карту то на банку, а прибыли нет выходит. Самый скупой банк — ощад на втором месте. Вопрос кто и на основании чего вообще эти рейтинги составляет.
+
0
Володимир ІТ
Володимир ІТ
12 сентября 2023, 10:22
#
Так бесплатные перечисления, банк на них не зарабатыет. Только ликвидности прибавляется.

Если бы был рейтинг по оборотам, то думаю универсал был был в топ 3 как минимум
+
0
DmitriySEM
DmitriySEM
12 сентября 2023, 11:56
#
Покажіть структуру прибутку і скільки у структурі займають доходи по ОВДП))))
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