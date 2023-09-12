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12 сентября 2023, 8:40 Читати українською

Еда и одежда начали дешеветь: почему это плохие новости

Нацбанк пересмотрел инфляционный прогноз на конец года с 20,7 до 8,5%. Дело в том, что цены замедляются более активно, чем ожидали специалисты НБУ, а отдельные товары даже подешевели. Что происходит на самом деле и может ли это привести к негативным последствиям в будущем, рассказал заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин.

Нацбанк пересмотрел инфляционный прогноз на конец года с 20,7% до 8,5%, ряд товаров даже подешевели.

Как изменились цены

В июле-августе 2023 года в экономике наблюдаются дефляционные тенденции. В августе потребительские цены снизились на 1,4%, по сравнению с июлем. Падение цен зафиксировано по широкому ассортименту товаров и услуг: продукты питания (-3,7%), одежда и обувь (-2,3%), бытовая техника и другие товары обихода (-0,3%), отдых (-0 ,5%).

В годовом исчислении инфляция сократилась до 8,6% (против 26,6%, зафиксированных в начале года, и 11,3% в июле). В 2023 году наибольший вклад в сокращение годового уровня инфляции внесли следующие группы товаров и услуг: хлеб и хлебопродукты (13% взноса), овощи (15%), фрукты (10%), топливо и смазочные материалы (11%), алкоголь и табак (5%), бытовая техника и другие товары обихода (5%), рыба и рыбопродукты (5%).

Фактические показатели инфляции текущего года значительно ниже прошлогодних прогнозов Правительства, НБУ и международных организаций, которые ожидали инфляцию на уровне 25−30%. Обновленный прогноз НБУ с июля предусматривает годовую инфляцию на уровне 8,5%, в то время как год назад НБУ прогнозировал 20,7%.

Почему инфляция снижается

Основным сдерживающим фактором инфляции является сокращение совокупного спроса. Падение реального ВВП относительно довоенного уровня составляет 28%. Сокращение рабочих мест, рост безработицы, выезд значительного количества населения за границу, мобилизация мужчин в ряды ВСУ — все эти факторы повлияли на снижение спроса и остановили раскрутку начального инфляционного импульса, вызванного войной и ростом себестоимости производства.

Значительный фискальный дефицит, который составляет около 25% ВВП, очень ограниченно влияет на усиление инфляционного давления, поскольку его размер покрывает лишь 2/3 потерь совокупного спроса. Фискальная раскрутка инфляции также тормозится тем, что более 50% государственных расходов направляются на оборонные нужды, а не на поддержку экономики. Однако, инфляционные риски значительного фискального дефицита могут проявиться в будущем.

Весомым сдерживающим фактором инфляции является фиксация обменного курса. С июля прошлого года официальный курс гривны зафиксирован на уровне 36,6 грн за 1 дол. США, что способствует стабилизации цен на импортные товары. Однако, фиксация обменного курса в условиях значительного дефицита платежного баланса требует расходования валютных резервов на его поддержку.

По итогам 7 месяцев 2023 года разрыв финансирования платежного баланса составлял $15 млрд. Весь этот разрыв был покрыт нерыночной международной помощью, которая поступила в объеме $28 млрд. Зависимость стабильности платежного баланса от внешней помощи подвергает Украину потенциальными рисками будущей девальвации имеющихся ресурсов для укрепления производственного потенциала страны и уменьшения ее импортозависимости.

Также сдерживающим фактором роста потребительских цен является сохранение Правительством частичного моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако, данный фактор следует рассматривать только как отсрочку прироста цен, поскольку рыночная коррекция этих административных тарифов будет неизбежна.

Отчасти на сдерживание цен повлияла жесткая монетарная политика НБУ. Повышение ключевой процентной ставки обусловило перенаправление части денежной массы из сферы потребления в сферу сбережений. С начала повышения учетной ставки (с июня прошлого года) срочные гривневые активы населения (депозиты и ОВГЗ) увеличились на 56 млрд грн (на 29%). Однако, в целом, объем таких активов сравнительно небольшой (около 4% ВВП), поэтому потенциал монетарного сдерживания инфляции через канал сбережений населения ограничен.

Читайте также: Сколько платит НБУ, чтобы не дать ценам расти

Дальнейшие перспективы инфляции будут определяться как проинфляционными, так и контринфляционными факторами. Низкий потребительский спрос и, преимущественно, немонетарный характер инфляции будут сдерживать раскрутку инфляционной спирали. В то же время, повышение тарифов на электроэнергию, восстановление налогов на автомобильное топливо, значительный фискальный дефицит, потенциально высокие потребности в восстановлении будут являться весомыми проинфляционными факторами.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+65
kolya88
kolya88
12 сентября 2023, 8:51
#
Для тех кто продает еду и одежду это конечно плохие новости
+
+100
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 сентября 2023, 9:09
#
Интересно, а этот уважаемый гражданин в магазины за продуктами ходит?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
12 сентября 2023, 11:57
#
Это вряд ли.
+
+63
sacha2222
sacha2222
12 сентября 2023, 9:53
#
В Європі та США ціни на споживчі товари значно нижчі Українських, а по деяким позиціям в рази. Якщо слідувати за логікою автора статі, то в країнах Європи та США справи зовсім кепські.
+
0
ccc2013
ccc2013
12 сентября 2023, 11:50
#
Не нижче там ціни,і там також інфляція…
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
12 сентября 2023, 12:07
#
А Вы там были? Думаю нет, поэтому не нужно писать чушь. Реально там цены на многие продукты ниже и скидки о 70−80%, плюс для неимужих раздают продукты, одежду, бытовую химию — бесплатно.
+
0
Adadad1326
Adadad1326
12 сентября 2023, 10:00
#
Блін, експерд написав не про шкурний інтерес тут і зараз вартість одного підходу до столу, а майбутні перспективи. І якщо йому вірити, то зараз тільки квіточки. Але, зважаючи на те, що країна воює із численним стадом, ціною життів та здоров’я мабуть єдиного економічно-ефективного прошарку населення. То це очевидно і ситуація на зараз — дуже хороша.
І останнє - читайте, думайте, робіть висновки, чи будемо бігти як криси після війни, чи будемо економіку піднімати адже саме і тільки зараз маємо можливість провести реальні зміни.
+
+94
Riojas
Riojas
12 сентября 2023, 10:04
#
Не думаю, что на экономическом форуме серьезно надо объяснять, почему дефляция это плохо в среднесрочной перспективе, особенно учитывая все остальные наши факторы — падение ВВП, демографическая яма с выездом трудоспособного населения.
+
+94
Riojas
Riojas
12 сентября 2023, 10:08
#
Насчет второго вашего вопроса — да, надо бежать как крыса при первой возможности. Если вы хотите конечно еще лет 40 потерпеть, затянуть пояса и проводить реальные изменения — ок, ваш выбор. Я еще при коммунизме потерпел, в 90-е потерпел, все рассказывали что сейчас будет сложно, надо потерпеть, провести структурные реформы, это наш уникальный шанс, но ваши дети будут жить прекрасно. Хватит.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
12 сентября 2023, 12:08
#
Однозначно!
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 сентября 2023, 10:16
#
ЩО??? Піднімати що? Економіку? Я цей бред чую з 1991 року! І що? Які зміни? Яка у вас освіта, що ви пишете про зміни???
Ні якіх змін не буде! Це не можливо! А коли і будуть, так це дуже страшна за наслідками революція, яка приведе до влади не зрозуміло кого, та ще з країни залишаться шматки.
Поэтому я «крыса № 1»! Нравится вам убивать свою жизнь в борьбе и строительстве не понятно чего и не известно для кого -дело ваше, а с меня хватит! В стране, у которой в «шапке» закона, написано что он не соответствует Конституции ( в некоторых частях), по определению перемен быть не может! В стране, в которой можно получить штраф и условный срок за ссору с соседом на улице и при этом отсутствует реальное наказание за надругательства над должностью Президента — перемен быть не может! И этот список всех «плюшек» может быть бесконечным!
+
+30
dvded .
dvded .
12 сентября 2023, 10:26
#
Проблема серьезная, из-за дисбаланса импорта и экспорта, а как ты это сбалансируешь, кроме как ослабить позицию импортера. Я так понимаю основная часть дисбаланса, люди продолжают слать родственникам в Европе помощь, меняя гривну на местные европейские валюты. Выходит надо отпускать курс или сменить фиксированую часть на чуть выше.
+
+15
jakiro
jakiro
12 сентября 2023, 10:34
#
В мене на одяг йде десь 1000 грн в рік, коли оновлюю кросовки, футболки і шорти.
Зимову куртку вже 20 рік ношу
+
+15
nitrolog
nitrolog
12 сентября 2023, 12:06
#
Кличте Alex2006 він вам зараз тут все поясне))
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