Еда и одежда начали дешеветь: почему это плохие новости

Нацбанк пересмотрел инфляционный прогноз на конец года с 20,7 до 8,5%. Дело в том, что цены замедляются более активно, чем ожидали специалисты НБУ, а отдельные товары даже подешевели. Что происходит на самом деле и может ли это привести к негативным последствиям в будущем, рассказал заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин .

Как изменились цены

В июле-августе 2023 года в экономике наблюдаются дефляционные тенденции. В августе потребительские цены снизились на 1,4%, по сравнению с июлем. Падение цен зафиксировано по широкому ассортименту товаров и услуг: продукты питания (-3,7%), одежда и обувь (-2,3%), бытовая техника и другие товары обихода (-0,3%), отдых (-0 ,5%).

В годовом исчислении инфляция сократилась до 8,6% (против 26,6%, зафиксированных в начале года, и 11,3% в июле). В 2023 году наибольший вклад в сокращение годового уровня инфляции внесли следующие группы товаров и услуг: хлеб и хлебопродукты (13% взноса), овощи (15%), фрукты (10%), топливо и смазочные материалы (11%), алкоголь и табак (5%), бытовая техника и другие товары обихода (5%), рыба и рыбопродукты (5%).

Фактические показатели инфляции текущего года значительно ниже прошлогодних прогнозов Правительства, НБУ и международных организаций, которые ожидали инфляцию на уровне 25−30%. Обновленный прогноз НБУ с июля предусматривает годовую инфляцию на уровне 8,5%, в то время как год назад НБУ прогнозировал 20,7%.

Почему инфляция снижается

Основным сдерживающим фактором инфляции является сокращение совокупного спроса. Падение реального ВВП относительно довоенного уровня составляет 28%. Сокращение рабочих мест, рост безработицы, выезд значительного количества населения за границу, мобилизация мужчин в ряды ВСУ — все эти факторы повлияли на снижение спроса и остановили раскрутку начального инфляционного импульса, вызванного войной и ростом себестоимости производства.

Значительный фискальный дефицит, который составляет около 25% ВВП, очень ограниченно влияет на усиление инфляционного давления, поскольку его размер покрывает лишь 2/3 потерь совокупного спроса. Фискальная раскрутка инфляции также тормозится тем, что более 50% государственных расходов направляются на оборонные нужды, а не на поддержку экономики. Однако, инфляционные риски значительного фискального дефицита могут проявиться в будущем.

Весомым сдерживающим фактором инфляции является фиксация обменного курса. С июля прошлого года официальный курс гривны зафиксирован на уровне 36,6 грн за 1 дол. США, что способствует стабилизации цен на импортные товары. Однако, фиксация обменного курса в условиях значительного дефицита платежного баланса требует расходования валютных резервов на его поддержку.

По итогам 7 месяцев 2023 года разрыв финансирования платежного баланса составлял $15 млрд. Весь этот разрыв был покрыт нерыночной международной помощью, которая поступила в объеме $28 млрд. Зависимость стабильности платежного баланса от внешней помощи подвергает Украину потенциальными рисками будущей девальвации имеющихся ресурсов для укрепления производственного потенциала страны и уменьшения ее импортозависимости.

Также сдерживающим фактором роста потребительских цен является сохранение Правительством частичного моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако, данный фактор следует рассматривать только как отсрочку прироста цен, поскольку рыночная коррекция этих административных тарифов будет неизбежна.

Отчасти на сдерживание цен повлияла жесткая монетарная политика НБУ. Повышение ключевой процентной ставки обусловило перенаправление части денежной массы из сферы потребления в сферу сбережений. С начала повышения учетной ставки (с июня прошлого года) срочные гривневые активы населения (депозиты и ОВГЗ) увеличились на 56 млрд грн (на 29%). Однако, в целом, объем таких активов сравнительно небольшой (около 4% ВВП), поэтому потенциал монетарного сдерживания инфляции через канал сбережений населения ограничен.

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Дальнейшие перспективы инфляции будут определяться как проинфляционными, так и контринфляционными факторами. Низкий потребительский спрос и, преимущественно, немонетарный характер инфляции будут сдерживать раскрутку инфляционной спирали. В то же время, повышение тарифов на электроэнергию, восстановление налогов на автомобильное топливо, значительный фискальный дефицит, потенциально высокие потребности в восстановлении будут являться весомыми проинфляционными факторами.