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6 сентября 2023, 18:11 Читати українською

Доля неработающих кредитов госбанков увеличилась из-за национализации Сенс Банка

На 1 августа доля неработающих кредитов (NPL) банковской системы составила 39,26% (430,3 млрд грн). За последний отчетный месяц она несколько увеличилась на 0,33 п.п. (+5,2 млрд грн). Об этом сообщает глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

На 1 августа доля неработающих кредитов (NPL) банковской системы составила 39,26% (430,3 млрд грн).
Фото: flickr.com/НБУ

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По его словам, главный прирост произошел за счет государственных банков (без Привата), доля NPL в кредитных портфелях которых выросла на 0,29 п.п. до 42,29% (+28,7 млрд. грн.).

В то же время доля NPL в кредитном портфеле иностранных банковских групп упала сразу на 4,65 п.п. до 17,65% (минус 24,9 млрд грн).

«Причиной таких структурных изменений является национализация Смысла Банка, который в банковской статистике за июль учитывается уже как государственный банк, а не банк, относящийся к иностранной банковской группе», — отметил Гетманцев.

Читайте также: Объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 миллиардов — НБУ

Согласно последней отчетности за июнь, Сенс Банк имел 24,4 млрд грн остатков средств по неработающим кредитам субъектам хозяйствования.

По секторам экономики их наибольшая доля сконцентрирована в операциях с недвижимостью (почти 30%), оптовой торговле, ТЭК, с.х и производстве пищевых продуктов.

Напомним

По состоянию на 1 января 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) составила 38% по сравнению с 30% на 1 января 2022 года.

Ранее «Минфин» писал о том, что Национальный банк преследует цель до конца 2024 года сократить уровень неработающих кредитов (NPL) в банках до 10%.

Источник: Минфин
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