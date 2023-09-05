Бриллианты быстро дешевеют: почему от них отказываются покупатели и чем заменяют

Цены на один из самых популярных видов необработанных алмазов в мире быстро падают, а их доля на рынке уменьшается. Почему это происходит и к чему может привести, разбирался Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Новые приоритеты

После пандемии спрос на алмазы падает по всему спектру рынка, поскольку потребители снова выбирают путешествия и впечатления, и экономят на предметах роскоши. Однако, больше всего подешевели мелкие, одно-двухкаратные камни, которые часто используются в обручальных кольцах. Этот сегмент рынка пережил самое масштабное падение.

По мнению инсайдеров, дело в том, что природным камням приходится конкурировать с искусственно выращенными бриллиантами. Индустрия синтетических алмазов сфокусировалась на сегменте рынка, где потребители особенно чувствительны к цене, и, похоже, что их усилия окупились.

Этот сдвиг не означает, что обручальные кольца сильно подешевеют, — влияние ограничивается рынком необработанных алмазов, миром шахтеров и торговцев, которые далеки от ценников в ювелирном магазине.

Тем не менее, масштабы и скорость падения цен на один из самых важных продуктов алмазной отрасли ударили по рынку. Теперь все зависит от того, насколько устойчивым окажется снижение спроса на природные алмазы в этой категории, а также от того, распространится ли мода на искусственно выращенные камни на другие, более дорогие разновидности ювелирных изделий, которые пользуются спросом в азиатском регионе.

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Синтетический конкурент обвалил цену бриллиантов

Отраслевой лидер — компания De Beers — настаивает на том, что нынешняя слабость рынка отражает естественную ценовую коррекцию: во время пандемии покупатели спровоцировали рост цен — в первую очередь, на дешевые обручальные кольца. Компания признает, что на этом рынке появилась конкуренция со стороны синтетических камней, но не рассматривает это, как структурный сдвиг.

«Произошла небольшая каннибализация. Это произошло, нет смысла это отрицать. Мы считаем реальной проблемой макроэкономические факторы», — сказал Пол Роули, который возглавляет алмазный бизнес De Beers.

Выращенные в лаборатории алмазы — физически идентичные камни, которые могут быть изготовлены в течение нескольких недель в микроволновой камере, — уже давно рассматриваются, как экзистенциальная угроза для природной горнодобывающей промышленности, их сторонники утверждают, что они могут предложить более дешевую альтернативу без многих экологических или социальных недостатков, иногда связанных с добытыми алмазами.

Однако, в течение последнего десятилетия этот риск так и не материализовался: синтетические камни заполучили сегмент дешевых ювелирных украшений, но в остальном их влияние было ограниченным. Сейчас ситуация меняется, и продукты, выращенные в лаборатории, активно захватывают важнейший свадебный рынок в США.

De Beers отреагировала на ослабление спроса, агрессивно снижая цены на категорию, известную как «избранные готовые изделия», — необработанные алмазы весом от 2 до 4 карат, которые могут быть разрезаны на камни примерно в два раза меньшего размера при полировке. Они используются, как центральный элемент для свадебных колец, считаются высококачественными, но не безупречными.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, за минувший год De Beers снизила цены в этой категории более чем на 40%, в том числе — на 15% в июле.

Монополист по-прежнему обладает значительной властью на рынке необработанных алмазов, продавая свои драгоценные камни на 10 аукционах каждый год, в которых покупатели, известные как сайтхолдеры, обычно должны принимать цену и предлагаемые количества.

По словам трейдеров, De Beers обычно резервирует агрессивные сокращения в качестве крайней меры, и масштаб недавнего падения цен на эталонный продукт является беспрецедентным за пределами спекулятивного краха пузыря.

В июне 2022 года De Beers брала около $1 400 за карат за отдельные бриллианты. К июлю этого года цена упала примерно до $850 за карат. И потенциал снижения еще не исчерпан: бриллианты по-прежнему на 10% дороже, чем на «вторичном» рынке, где трейдеры и производители продают камни между собой.

De Beers отказалась комментировать цены на бриллианты.

Лабораторные алмазы захватывают долю на рынке

Одним из самых ярких признаков эффекта домино, который создается выращенными в лаборатории алмазами, является их доля в экспорте алмазов из Индии, где ограняется и полируется около 90% мирового предложения. В июне на долю выращенных в лаборатории алмазов приходилось около 9% экспорта камней из страны, по сравнению с примерно 1% пять лет назад. Учитывая то, что они продают со значительным дисконтом, можно предположить, что в настоящее время на долю лабораторных камней приходится 25−35% продаж.

Последствия для De Beers прояснились в первом полугодии. Прибыль подразделения Anglo American Plc в первом полугодии упала более чем на 60% — до $347 млн, при этом средняя цена продажи упала с $213 за карат до $163 за карат. Августовский аукцион оказался самым маленьким за год.

De Beers отреагировала, предоставив своим покупателям дополнительную гибкость. По словам людей, знакомых с ситуацией, это позволило им отложить контрактные закупки на оставшуюся часть года до 50% алмазов весом более 1 карата.

Риск стать дешевкой

Выращенные в лаборатории алмазы бьют по спросу на природные камни, но и сама индустрия тоже страдает. Цена синтетических алмазов упала еще больше, чем цена природных камней, и сейчас они продаются с большей скидкой, чем когда-либо прежде.

Около пяти лет назад выращенные в лаборатории драгоценные камни продавались со скидкой около 20% к природным алмазам, но теперь дисконт вырос примерно до 80%, поскольку стоимость производства падает, а розничные продавцы снижают цены на изделия. Только в этом году цены на полированные камни на оптовом рынке упали более чем наполовину.

De Beers начала продавать собственные выращенные в лаборатории бриллианты в 2018 году с большой скидкой, по сравнению с текущей ценой, пытаясь выстроить грань между этими двумя категориями. По словам Роули, компания ожидает, что выращенные в лаборатории камни продолжат дешеветь, что, по его мнению, приведет к мощному выбросу новых поставок на рынок. В итоге, ценовой разрыв увеличится еще сильнее, помогая дифференцировать эти два продукта.

«С увеличением предложения мы увидим, что цены упадут до того уровня, где они перестанут конкурировать с камнями для свадебного сегмента, потому что окажутся слишком дешевыми. В конечном счете, это разные продукты — и конечность, и редкость природных алмазов делает их особенными», — сказал Роули.