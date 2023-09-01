Почему каждая плохая новость об экономике толкает рынки вверх

Целый ряд негативных для американской экономики новостей то и дело в течение недели подталкивали рынки вверх. Почему так происходит, какие надежды у инвесторов и оправданы ли они, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

В ожидании разворота

Прошлая неделя — это о макроэкономике: настроения потребителей, ВВП за второй квартал, инфляция и состояние рынка труда. И все эти данные должны были сложиться в головах инвесторов в единую картину, чтобы дать ответ на вопрос, который сегодня волнует рынки больше всего: «Так когда же ФРС, наконец, перестанет закручивать гайки?!». Собственно, динамику рынков на этой неделе следует рассматривать именно через призму этого вопроса…

«Что плохо для экономики — хорошо для рынков!» — на этой неделе это правило заработало в полной мере. Объявили в понедельник, что оценка ВВП во втором квартале была снижена до 2,1%, а ожидалось 2,4%, — рынки зазеленели. Обнародовали во вторник данные о том, что количество рабочих вакансий в стране уменьшилось — рынки зазеленели. Выяснилось в среду, что количество созданных в частном секторе рабочих мест меньше, чем ожидалось, — рынки зазеленели. И только когда в четверг выяснилось, что инфляция (РСЕ) именно такая, как ожидалось, немного выше, чем в предыдущий месяц, — рынки частично покраснели, наверное, чтобы немного передохнуть перед главным событием недели — Отчетом о состоянии рынка труда. В конце концов, все можно объяснить…

Чем хуже состояние американской экономики, тем выше вероятность, что ФРС возьмет паузу, а то и вообще начнет двигаться в обратном направлении. Вот только, принесет ли это радость рынкам в долгосрочной перспективе? Но этот вопрос о будущем — сейчас всем нужен «разворот». Поэтому рынки радостно приветствуют такие заявления, как сделал на этой неделе один из руководителей ФРС Рафаель Бостик, назвав политику центрального банка «уместно ограничительной».

«Я думаю, что мы должны быть осторожными и терпеливыми, и позволить ограничительной политике продолжать влиять на экономику, но так, чтобы не сделать ее слишком жесткой и причинить этим ненужную экономическую боль», — сказал Бостик. В итоге, через неделю, вероятность того, что ФРС сделает паузу в сентябре, выросла, а того, что повысит еще раз до конца года, — снизилась. Надежда на «разворот» за прошлую неделю существенно окрепла.

Отчет о состоянии рынка труда в августе, как ожидалось, должен был продемонстрировать определенное охлаждение, однако результаты не дали четкой картины происходящего. Количество созданных рабочих мест выросло до 187 тысяч, при ожидаемых 170 тысячах, а вот уровень безработицы увеличился с 3,5% до 3,8%. Стоимость рабочей силы тоже продолжила расти на 0,2%, что меньше ожидаемых 0,3% и 0,4% в июле. В целом, пожалуй, еще рано делать окончательный вывод об успехах ФРС в охлаждении рынка труда, но, по крайней мере, он уже не закипает, что и было положительно оценено рынком.

На что надеяться дальше

Все зависит от главного игрока на рынке — ФРС — и тех экономических козырей, которые окажутся у него на руках. Похоже, что большинство инвесторов надеется на то, что посадка в исполнении центрального банка действительно будет мягкой: инфляция продолжит снижаться, потребители продолжат покупать, а экономика, хотя и медленнее, но все же продолжит расти. Отличный сценарий для оптимистов, которые верят в то, что рынки будут расти вечно.

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Гораздо меньше людей верит, что стремительное повышение ставки будет иметь мощный негативный эффект и посадка может быть жестче, чем считает большинство. Кто прав — покажет история, но, по моему мнению, в ситуации, когда доходность S&P 500 на уровне 4,7%, как сейчас, лишь немного выше доходности десятилетних государственных облигаций США и ниже доходности краткосрочных, с погашением до двух лет включительно, рассчитывать на стремительный рост рынка акций было бы слишком оптимистично.