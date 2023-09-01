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1 сентября 2023, 12:03 Читати українською

Украина внесла в список спонсоров войны компании PepsiCo и Mars

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.
Фото: pixabay.com

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Причина

«Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производстве своей продукции, они продолжают работать в россии, уплачивая значительные налоги в ее бюджет, тем самым поддерживают экономику страны-агрессорки», — говорится в сообщении НАПК.

PepsiCo

Отмечается, что PepsiCo производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты питания под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Славяночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» и т. д.

Компания имеет в россии 19 заводов, около 20 тысяч сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных работников. По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвертой по размеру компанией в области напитков и пищевых продуктов в россии.

Увеличение доходов в России

В первый год полномасштабной войны PepsiCo увеличила свои доходы в россии до $2,59 млрд. Чистая прибыль выросла на 333% — до $525 млн по сравнению с 2021 годом. Налоги в бюджет россии были уплачены более чем на $115 млн.

«В марте 2022 года компания заявила о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в России в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Однако, в августе 2022 года производство напитков «7Up» и «Mirinda» под брендами «Evervess» и «Frustyle» «восстановилось», — уточнили в НАПК.

Кроме того, PepsiCo запустила в стране новый бренд лимонада под названием «российский подарок» взамен предыдущим продуктам.

Компания также продолжает производство и дистрибуцию других товаров: чипсы, снеки и молочные продукты. По информации из СМИ, чипсы Lay's компании PepsiCo были обнаружены в пищевых пайках российских солдат.

Читайте также: Украина внесла в список спонсоров войны одного из крупнейших в мире портовых операторов

Mars

Mars также производит пищевые продукты, известная шоколадными батончиками, но производит и корма для домашних животных, жевательные резинки, напитки, пищу быстрого приготовления, консервированные соусы.

Основные торговые марки — Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's. Также корпорации принадлежит серия марок Wrigley.

Компания обещала сократить бизнес на территории россии после начала полномасштабной агрессии. Однако фабрики продолжают работать в рф с увеличением доходов.

Доход Mars в рф

Выручка ООО «Марс» за 2022 год выросла до $2,45 млрд, чистая прибыль — на 59% до $377 млн. Налоги уплачены более чем на $93 млн (или 6,76 млрд руб.).

На сайте по поиску персонала российский филиал компании ООО «Марс», как и PepsiCo, публикует объявления о наборе нового персонала (более 100 актуальных вакансий).

«Следует отметить, что уплачивая налоги, иностранные компании помогают российской экономике, в частности, это касается недавно введенного военного налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Все это в результате влияет на способность россии вести против Украины войну», — подчеркнули в НАПК.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kidav
Kidav
1 сентября 2023, 13:26
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