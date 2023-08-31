Объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 миллиардов — НБУ

За месяц объем неработающих кредитов вырос на 5 млрд грн в основном за счет государственных банков, объем предоставленных банками кредитов — на 4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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По данным НБУ, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 августа 2023 года составила 39,3%, что на 0,3 п.п. выше показателя на 1 июля.

Регулятор также напомнил, что Нацбанк до конца года проводит оценку устойчивости банков и банковской системы, по результатам которой отдельным банкам предположительно придется отразить дополнительные потери от кредитного риска.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.

Напомним

По состоянию на 1 января 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) составила 38% по сравнению с 30% на 1 января 2022 года.

Ранее «Минфин» писал о том, что Национальный банк преследует цель до конца 2024 года сократить уровень неработающих кредитов (NPL) в банках до 10%.