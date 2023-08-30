Банки возобновили услугу продажи валюты онлайн после решения НБУ разрешить банкам продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тыс. грн в месяц.
Где сейчас можно купить валюту онлайн по выгодному курсу
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Покупка валюты онлайн по выгодному курсу без депозита
- Сенс Банк продает валюту онлайн по курсу 37,40 грн за доллар и 41,00 грн за евро. При этом снятие 2 раза в месяц происходит без комиссии.
- Абанк продает валюту онлайн по курсу 37,45 грн за доллар и 41,32 грн за евро.
- Приватбанк продает валюту онлайн по курсу 37,45 грн за доллар и 41,49 грн за евро.
- Прокредит Банк продает валюту онлайн по курсу 37,70 грн за доллар и 40,62 грн. за евро. Конвертация — 1,25%.
- Укргазбанк продает валюту онлайн по курсу 37,50 грн за доллар и 41,55 грн. за евро.
- monobank продает валюту онлайн по курсу 37,44 грн за доллар и 41,10 грн. за евро. Снятие — 0,9%.
- Укрсиббанк продает валюту онлайн по курсу 36,57 грн за доллар и 39,52 грн. за евро. Обычная карта — снятие 1,5%, платиновая — 0%.
Напомним
«Минфин» писал, что НБУ с 29 августа ослабил ограничения по продаже банками безналичной валюты населению.
Регулятор разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 000 грн. без дополнительных обязательств.
Кроме того, НБУ увеличил со 100 000 грн до 200 000 грн ежемесячный лимит на покупку безналичной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев, после чего эту валюту можно снять наличными. Операции будут производиться по курсу, установленному банками.
Источник: Минфин
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