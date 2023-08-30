Где сейчас можно купить валюту онлайн по выгодному курсу

Банки возобновили услугу продажи валюты онлайн после решения НБУ разрешить банкам продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тыс. грн в месяц.

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Покупка валюты онлайн по выгодному курсу без депозита

Сенс Банк продает валюту онлайн по курсу 37,40 грн за доллар и 41,00 грн за евро. При этом снятие 2 раза в месяц происходит без комиссии.

Абанк продает валюту онлайн по курсу 37,45 грн за доллар и 41,32 грн за евро.

Приватбанк продает валюту онлайн по курсу 37,45 грн за доллар и 41,49 грн за евро.

Прокредит Банк продает валюту онлайн по курсу 37,70 грн за доллар и 40,62 грн. за евро. Конвертация — 1,25%.

Укргазбанк продает валюту онлайн по курсу 37,50 грн за доллар и 41,55 грн. за евро.

monobank продает валюту онлайн по курсу 37,44 грн за доллар и 41,10 грн. за евро. Снятие — 0,9%.

Укрсиббанк продает валюту онлайн по курсу 36,57 грн за доллар и 39,52 грн. за евро. Обычная карта — снятие 1,5%, платиновая — 0%.

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ с 29 августа ослабил ограничения по продаже банками безналичной валюты населению.

Регулятор разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 000 грн. без дополнительных обязательств.

Кроме того, НБУ увеличил со 100 000 грн до 200 000 грн ежемесячный лимит на покупку безналичной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев, после чего эту валюту можно снять наличными. Операции будут производиться по курсу, установленному банками.