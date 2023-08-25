В Раде готовят законопроект о налогообложении доходов банков

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и монетарной политики готовит законопроект о дополнительном временном налогообложении для банков, который, вероятно, заработает уже с 2024 года. Об этом сообщает Forbes.

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Окончательная концепция пока не определена, однако депутаты рассматривают два базовых варианта — с дополнительным налогом на все чистые процентные доходы банков или с налогообложением сверхприбылей.

Основная мотивация

По словам главы финансового комитета Даниила Гетманцева, основная мотивация — дополнительное финансирование расходов на оборону.

Соответствующий законопроект уже готов, его внесут в Раду после консультаций с другими стейкхолдерами — от Минфина и НБУ до профильных ассоциаций и Офиса президента.

Два варианта

Гетманцев отметил, что рассматривается два возможных подхода.

Первый — обложение всех чистых процентных доходов, полученных в году, с которого начнет действовать норма по относительно небольшой или средней ставке.

«Например, в Испании — это 4,8%», — говорит Гетманцев. Правда, в этой стране облагаются налогом и чистые комиссионные доходы банков.

«Но это не наша история: банки по этому показателю пока не вышли на довоенный уровень», — уточняет нардеп. В Испании также действует норма, что сверхприбыль для целей налогообложения должна превышать определенный предел.

Второй — налогообложение разницы между чистыми процентными доходами в отчетном году и средним значением за последние 3−4 года. В таком концепте ставка должна быть высокой, говорит Гетманцев.

К примеру, в Литве по ставке 60% облагается налогом 50% разницы между чистым процентным доходом в базовом году и его средним значением за предыдущие 4 года, объясняет он.

Гетманцев считает более хорошим испанский вариант. «По моему мнению, налог должен быть введен с 1 января 2024 года на 2 года», — говорит нардеп. Предварительная оценка дополнительных поступлений в бюджет — 10 млрд. грн. в год.

В правительстве готовы обсуждать эту идею.

«Надо считать. Это вопрос цены и последствий, поэтому следует осторожничать», — отметил собеседник в Кабмине, который попросил не упоминать его имени и названия министерства.

Впервые идея обложить значительные доходы банковского сектора начала обгораться еще в мае, когда в ВР создали рабочую группу для решения вопроса доплат военным, рассказывает еще один собеседник издания из финкомитета.

«Было понятно, что денег нет, и тогда возник вопрос: почему не ввести налог на доходы с депозитных сертификатов», — говорит нардеп.

Дополнительное налогообложение банков находится в ряде европейских стран: в Венгрии, Чехии, Литве, Италии, Испании и т. д. , добавляет Гетманцев.

Доходы банков

По словам Гетманцева, в первом полугодии процентные доходы банков составили 141 млрд грн, из них 73,5 млрд грн — за счет операций с государственными ценными бумагами (ОВГЗ). Чистые процентные доходы составили 93,6 млрд грн, что почти на 75% больше показателя 2021 года.

За этот период сектор получил 67,6 млрд грн чистой прибыли (в январе-июне 2022-го было 4,6 млрд грн ущерба). При таких темпах финучреждения имеют все шансы уже сейчас превзойти годовой исторический рекорд, установленный в 2021-м — 77,5 млрд грн. В также сверхуспешном доковидном 2019 году было 59,6 млрд.