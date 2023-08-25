У Раді готують законопроєкт про оподаткування прибутків банків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податків та монетарної політики готує законопроєкт про додаткове тимчасове оподаткування для банків, яке, ймовірно, запрацює вже з 2024 року. Про це повідомляє Forbes.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Остаточна концепція поки не визначена, однак депутати розглядають два базових варіанти — з додатковим податком на усі чисті процентні доходи банків або з оподаткуванням надприбутків.

Основна мотивація

За словами очільника фінансового комітету Данила Гетманцева, основна мотивація — додаткове фінансування видатків на оборону.

Відповідний законопроєкт вже готовий, його внесуть у Раду після консультацій з іншими стейкхолдерами — від Мінфіну та НБУ до профільнийх асоціацій та Офісу президента.

Два варіанти

Гетманцев зазначив, що розглядається два можливі підходи.

Перший — оподаткування всіх чистих процентних доходів, отриманих в році, з якого почне діяти норма за відносно невеликою чи середньою ставкою.

«Наприклад, в Іспанії - це 4,8%», — каже Гетманцев. Щоправда, в цій країні оподатковуються і чисті комісійні доходи банків.

«Але це не наша історія: банки за цим показником поки не вийшли на довоєнний рівень», — уточнює нардеп. В Іспанії також діє норма, що надприбуток для цілей оподаткування має перевищувати певну межу.

Другий — оподаткування різниці між чистими процентними доходами у звітному році та середнім значенням за останні 3−4 роки. У такому концепті ставка має бути високою, каже Гетманцев.

Наприклад, у Литві за ставкою 60% оподатковується 50% різниці між чистим процентним доходом у базовому році і його середнім значенням за попередні 4 роки, пояснює він.

Гетманцев вважає більш оптимальним іспанський варіант. «На мою думку, податок має бути запроваджений із 1 січня 2024-го на 2 роки», — каже нардеп. Попередня оцінка додаткових надходжень до бюджету — 10 млрд грн на рік.

В уряді готові обговорювати цю ідею.

«Треба рахувати. Це питання ціни та наслідків, тож варто бути обережними», — зазначив співрозмовник в Кабміні, який попросив не згадувати його імені та назви міністерства.

Вперше ідея оподаткувати значні прибутки банківського сектору почала обгорюватись ще у травні, коли у ВР створили робочу групу для вирішення питання доплат військовим, розповідає ще один співрозмовник видання з фінкомітету.

«Було зрозуміло, що грошей немає, і тоді виникло питання: чому не запровадити податок на доходи з депозитних сертифікатів», — каже нардеп.

Додаткове оподаткування банків є у низці європейських країн: в Угорщині, Чехії, Литві, Італії, Іспанії тощо, додає Гетманцев.

Доходи банків

За словами Гетманцева, у першому півріччі процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, з них 73,5 млрд грн — за рахунок операцій з державними цінними паперами (ОВДП). Чисті процентні доходи становили 93,6 млрд грн, що майже на 75% більше за показник 2021 року.

За цей період сектор отримав 67,6 млрд грн чистого прибутку (В січні-червні 2022-го було 4,6 млрд грн збитку). За таких темпів фінустанови мають усі шанси вже зараз перевершити річний історичний рекорд встановлений у 2021-му — 77,5 млрд грн. У також надуспішному доковідному 2019 році було 59,6 млрд.