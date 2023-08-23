Цены на газ в Европе упали на 10%

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Обвал цен

В течение дня цены падали на 18%, однако в результате фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах упали на 10,5% до 38,40 евро за мегаватт-час (около 440 долларов за тысячу кубометров).

Риск перебоев в экспорте СПГ из Австралии, одного из крупнейших производителей в мире, привел к росту цен в Азии и Европе в этом месяце, а во вторник цены достигли самого высокого уровня с апреля — 42,9 евро за мегаватт-час.

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Хотя забастовки на предприятиях Woodside Energy Group Ltd. и Chevron Corp. могут поставить под угрозу до 10% мировых поставок СПГ, некоторые трейдеры считают недавние ценовые изменения слишком сильными.

Компания и официальные лица, представляющие работников завода по производству СПГ на Северо-Западном шельфе, встречаются в Перте, и если не будет прогресса, забастовки могут начаться уже 2 сентября.

Напомним

22 августа биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня превысили $500 за тысячу кубометров, вырос почти на 9%.

Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии.