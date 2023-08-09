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9 августа 2023, 8:31 Читати українською

Украина в прошлом году получила 495 миллиардов через целевой фонд Всемирного банка

В 2022 году международные партнеры в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine) компенсировали гуманитарные расходы украинского бюджета на сумму $14,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В 2022 году международные партнеры в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine) компенсировали гуманитарные расходы украинского бюджета на сумму $14,5 млрд.
Фото: depositphotos

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«Целью проекта PEACE in Ukraine является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны. Так, международные доноры предоставили Украине $14,5 млрд в рамках проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов 2022 года», — говорится в сообщении.

Какие страны и сколько выделили

  • Соединенные Штаты предоставили в виде грантов — $11,7 млрд;
  • Великобритания — $1,45 млрд (кредитные гарантии);
  • Всемирный банк — $727,8 млн (кредиты);
  • Германия — $264,5 млн (гранты);
  • Италия — $200,5 млн (кредит);
  • Испания — $50,1 млн (грант);
  • Дания — $30,9 млн (кредитные гарантии);
  • Финляндия — $21,3 млн (грант);
  • Ирландия — $21,1 млн (грант);
  • Нидерланды — $20,3 млн (кредитные гарантии);
  • Латвия — $10,4 млн (кредитные гарантии);
  • Литва — $10 млн кредитных гарантий и $3,2 млн грантовых средств;
  • Швейцария — $10,3 млн (грант);
  • Бельгия — $3,1 млн (грант);
  • Исландия — $1,6 млн (грант).

В целом в 2022 году Украина получила 495,3 млрд грн внешнего финансирования в рамках проекта.

Как отмечают в Министерстве финансов, это позволило профинансировать предоставление пенсий для более 9 млн пенсионеров (199,5 млрд грн), пособия для 1,6 млн внутри перемещенных лиц (40,5 млрд грн), жилищных субсидий для 1,6 млн семей (15,9 млрд грн), пособия при рождении ребенка для 750 тыс. семей (8,9 млрд грн), зарплат для 515 тыс. медработников (45,2 млрд грн), 503 тыс. учителей школ (69,9 млрд грн) и 140 тыс. преподавателей высшего образования (18,5 млрд грн).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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