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7 августа 2023, 12:22 Читати українською

Где в Украине получают самые большие и низкие пенсии — Опендатабот

По данным Пенсионного фонда Украины, количество пенсионеров уменьшилось на 140 тысяч в течение второго квартала 2023 года, что стало наибольшим сокращением с начала войны. Средний размер пенсии в Украине составляет 5,3 тысячи грн, а 30% пенсионеров получают менее 3 тысяч грн. Об этом сообщает Опендатабот.

По данным Пенсионного фонда Украины, количество пенсионеров уменьшилось на 140 тысяч в течение второго квартала 2023 года, что стало наибольшим сокращением с начала войны.
Фото: depositphotos

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Как изменилось количество пенсионеров

Отмечается, что ежегодно количество пенсионеров в Украине сокращается в среднем на 2%. За второй квартал 2023 года количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч человек. Это почти половина того, насколько уменьшилось количество пенсионеров с начала большой войны — на 288 тысяч человек.

«Вероятнее всего, резкий спад во 2 квартале 2023 года связан с обновленными в отчете ПФУ данными о пенсионерах в 4 областях: в Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской области», — объясняют в Опендатабот.

Наибольшая численность пенсионеров на Днепропетровщине — 886 тысяч, на втором месте Киев — 750 тысяч и замыкает троицу Харьковщина — 725 тысяч.

Аналитики отмечают, что на начало июля средний размер пенсии в Украине составляет 5311,44 грн — около 145 долларов.

«Сейчас 30% всех украинских пенсионеров получат выплаты менее 3000 грн. Напомним, прожиточный минимум составляет 2 589 грн», — подчеркивают в Опендатабот.

С самого начала полномасштабного вторжения средний размер пенсионной выплаты по стране увеличился на 21,5%.

«Интересно, что в Украине есть два региона, в которых пенсии за это время выросли больше всего: это Ровенская область (+69%) и Житомирская область (+49%). В 7 областях — Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Ровенской и в Киеве — средний размер пенсионной выплаты превышает общий показатель по стране», — отмечают аналитики.

Наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области — 4023,42 грн, это на 24% ниже среднего показателя по стране. Самая большая в Киеве — 7190,4 грн, на треть больше средней выплаты по Украине.

«Пенсионеры все больше доверяют свои деньги банкам — сейчас на карточку получают свои выплаты 79%. Численность получателей пенсий через банковскую систему понемногу продолжает расти и составляет 79% всех пенсионеров — 8,3 млн человек», — отмечают в Опендатабот.

Источник: Минфин
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Moonlighter
Moonlighter
7 августа 2023, 13:22
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Опендатагеймер
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